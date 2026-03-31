鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-31 10:10

《The Motley Fool 》報導，考量伊朗戰爭導致近期油價大幅上漲，加上最新通膨數據偏高，投資人對聯準會 (Fed) 未來利率政策走向的憂慮日益升高。在此背景下，市場在今日之前已從原本預期今年降息，轉為預測未來一段時間內利率將維持不變，甚至可能在 2027 年稍晚出現升息。

不過，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 最新談話為市場帶來短期利多。在哈佛大學演講時，鮑爾表示，近期油價飆升 (未納入核心通膨計算) 並未對聯準會的通膨展望造成顯著影響。

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他同時指出，目前聯邦資金利率 3.50% 至 3.75% 的區間「處於合適水準」。

鮑爾表示，「通膨預期在短期以外仍維持穩定，但未來我們或許仍需面對該如何應對的問題。目前還未到需要做決策的時候，因為我們尚不清楚經濟影響，但在做出決定時，會將整體情勢納入考量。」

投資人鬆一口氣

市場對此反應正面。押注聯邦基金利率期貨的投資人目前認為，今年稍晚升息的機率已非常低，並提高對 2027 年末降息的預期。但需注意，這些機率隨時可能變動。

鮑爾指出，當前應試圖「忽略」油價供應衝擊來觀察經濟，因為若聯準會在短期內升息，當政策影響逐步傳導至經濟時，油價衝擊可能已消退，屆時緊縮政策反而會進一步拖累經濟。

聯準會的目標不僅是控制通膨，也關注就業市場，而近期數據已顯示勞動市場出現疲弱跡象，經濟成長亦似乎正在放緩。

儘管鮑爾僅剩約六周任期，但總統川普提名的繼任人選華許 (Kevin Warsh)，預料將傾向降息而非升息。

此外，鮑爾也談及近期市場關注的私募信貸問題。部分人士擔心該領域可能引發類似 2008 年金融危機的系統性風險。

鮑爾表示，「我不願讓人覺得我們忽視風險，但我們正在觀察是否與銀行體系存在連結，或可能引發傳染效應。目前尚未看到這類情況。」

他補充，「目前我們看到的是一場修正，確實會有人虧損，但看起來並不具備引發更廣泛系統性事件的條件。」