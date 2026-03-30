鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-30 13:18

美國總統川普週日（29 日）表示，美國與伊朗正在「直接與間接」接觸，而伊朗的新領導人「非常理性」。與此同時，美國在中東的軍事部署持續增加，德黑蘭則警告不會接受任何屈辱。

根據《路透》報導，川普此番談話發表在巴基斯坦宣布將在未來幾天籌辦「具實質意義的會談」之後，巴基斯坦目前正擔任伊朗與美國之間的中介，目的是結束已持續一個月的伊朗戰爭。

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川普在週日傍晚搭乘空軍一號返回華盛頓時對記者表示：「我認為我們會與他們達成協議，我相當有信心，但也有可能不會。」

川普指出，美國在空襲擊斃伊朗最高領袖及其他高階官員後，已在德黑蘭完成政權更替；他並兩度表示，接任者看起來「很理性」。

2 月 28 日，以色列首次空襲造成伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）死亡，由其子穆吉塔巴（Mojtaba）接任。

戰事已蔓延整個中東地區，造成數千人死亡，對能源供應造成史上最大衝擊，也重創全球經濟。

巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）表示，週日區域外交部長會議討論了如何早日結束戰爭，以及可能在伊斯蘭堡舉行的美伊會談。

他指出：「巴基斯坦將榮幸主持並促進雙方在未來幾天進行具實質意義的會談，以期全面持久地解決這場持續不斷的衝突。」

不過，目前尚不清楚美國與伊朗是否已同意參加。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）早些時候指控美國一方面傳遞可能談判的訊息，卻同時計畫地面入侵。

他表示：「只要美國試圖迫使伊朗投降，我們的回應就是，我們絕不接受屈辱。」

美國國防部已向中東派遣數千名部隊，讓川普擁有發動地面攻勢的選項。