鉅亨網編譯段智恆 2026-03-31 00:00

日銀示警：油價與日元貶值加大物價上行壓力(圖：REUTERS/TPG)

日銀周一公布研究報告指出，近期原油價格上升雖可能對經濟造成壓力，但同時也可能推升民眾對未來物價的預期，進一步帶動基礎通膨上行。報告強調，企業訂價行為的改變，使價格上行壓力透過此管道傳導的影響較以往更為明顯。

‌



日銀於 2024 年結束長期大規模寬鬆政策，並開始升息，理由是日本通膨有望穩定達到 2% 目標。日銀表示，若對基礎通膨穩定維持在 2% 更具信心，將持續推進升息步調。

針對外界質疑其「基礎通膨」概念過於模糊，日銀在報告中說明，其評估方式除觀察產出缺口外，也參考多項價格指標，包括剔除補貼等一次性因素的新指數，並結合模型分析價格趨勢。