日銀示警：油價與日元貶值加大物價上行壓力
鉅亨網編譯段智恆
《路透》周一 (30 日) 報導，日本銀行 (日本央行 / BOJ) 指出，隨著油價上漲與日元走貶，通膨面臨的上行壓力可能較過去更為顯著，主因企業在調整價格與薪資方面變得更加積極，可能放大成本因素對物價的影響。
日銀周一公布研究報告指出，近期原油價格上升雖可能對經濟造成壓力，但同時也可能推升民眾對未來物價的預期，進一步帶動基礎通膨上行。報告強調，企業訂價行為的改變，使價格上行壓力透過此管道傳導的影響較以往更為明顯。
此外，日元貶值帶動進口成本上升，也加劇通膨壓力。日銀指出，即便是短期供給面因素，如能源與食品價格波動，亦可能影響通膨預期，若食品價格持續上漲，將對整體消費者物價帶來持續性上行壓力。
日銀於 2024 年結束長期大規模寬鬆政策，並開始升息，理由是日本通膨有望穩定達到 2% 目標。日銀表示，若對基礎通膨穩定維持在 2% 更具信心，將持續推進升息步調。
針對外界質疑其「基礎通膨」概念過於模糊，日銀在報告中說明，其評估方式除觀察產出缺口外，也參考多項價格指標，包括剔除補貼等一次性因素的新指數，並結合模型分析價格趨勢。
日銀同時透過多項調查掌握民眾對未來物價的看法，並編製綜合指標，目前顯示通膨預期約落在 1.5% 至 2.0% 區間。報告指出，隨著勞動市場維持緊俏、薪資溫和上升，基礎通膨正逐步朝 2% 目標靠攏，但仍需觀察是否能穩定錨定於該水準。
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