鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-02 14:39

IBM(IBM-US) 股價正強勢飆升，在量子運算題材持續發酵及美國政府大力支持下，市值首度突破 3000 億美元大關，但分析師認為，真正支撐 IBM 股價創高的關鍵並非量子運算，而是該公司穩固的軟體業務。

量子熱潮推上3000億美元市值！IBM創歷史新高 分析師卻說真正王牌不在此 (圖:Reuters/TPG)

巴克萊周一 (1 日) 開始追蹤 IBM，給予「加碼」評級，目標價 350 美元，但這項看多觀點幾乎與近期熱門的量子運算題材無關。

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IBM 股價周一大漲 7.6%，收在每股 320.42 美元，創歷史收盤新高，市值達 3012 億美元，首度站上 3000 億美元里程碑。

近兩周以來，IBM 因量子運算布局成為市場焦點，先有美國聯邦政府提供 10 億美元資金，支持 IBM 興建獨立的量子晶圓廠，隨後 IBM 又宣布，未來五年將投入超過 100 億美元發展量子研發與製造能力。

不過，巴克萊分析師 Raimo Lenschow 指出，投資人更應關注 IBM 的軟體業務。該部門貢獻接近一半營收，且是大部分獲利來源，對 IBM 來說是最具價值的核心資產。

美國總統川普去年 12 月公開稱讚 IBM 執行長 Arvind Krishna 的一段影片，近日也再度受到市場關注。

川普當時表示，Krishna 已經讓 IBM 股價從相對低檔漲到非常漂亮的位置，並暗示未來仍有進一步上漲空間。

川普加持之外，美國商務部也在 5 月下旬宣布規模 20 億美元的量子產業扶植計畫，其中大部分資金將流向 IBM，進一步推升市場對量子概念股的熱情。

這些利多消息帶動 IBM 及多家量子概念股同步大漲，根據道瓊市場數據，IBM 上周勁揚 17%，創 2001 年 4 月以來最佳單周表現。

多位分析師認為，量子運算只是短期催化劑。巴克萊的 Lenschow 指出，IBM 基礎架構軟體主要服務大型、高度受監管企業客戶，客戶黏著度極高，不容易因人工智慧 (AI) 浪潮而遭到取代。

早在今年 1 月，Oppenheimer 分析師 Param Singh 便曾指出，IBM 軟體產品具備高度黏著性，即使市面上有替代方案，客戶仍傾向持續使用 IBM 產品。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 及花旗分析師 Fatima Boolani 也抱持類似看法，認為 IBM 軟硬體已和全球最大、最複雜的資訊科技基礎設施緊密結合。

即便如此，量子題材仍持續吸引市場資金。Melius Research 分析師 Ben Reitzes 形容，目前「量子熱潮列車已經正式出發」。

他指出，自 IBM 公布量子晶圓廠計畫 Anderon 以來，股價累計上漲 18%。在聯邦政府支持下，IBM 正逐步成為美國量子生態系的核心企業。

Reitzes 認為，IBM 未來可能還會獲得川普政府更多量子相關合作案，例如向政府機構提供量子系統。

不過，即使是最看好量子題材的分析師，焦點最終仍回到 IBM 軟體事業，尤其是紅帽 (Red Hat)。

Red Hat 目前約占 IBM 軟體營收四分之一、總營收約 12%，不過近期成長速度近年明顯放緩。去年底增速降至 8%，低於 2024 年年中的 14%。

然而 Reitzes 認為，隨著企業將 AI 應用從測試階段走向正式商用，IBM 雲端平台上的 Red Hat OpenShift 有望迎來意外成長。

他表示，企業在將 AI 工作負載部署至混合雲與多雲環境時，需要穩定一致的平台，而 OpenShift 正好提供這項能力。