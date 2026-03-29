鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-29 22:00

美國總統川普近來頻繁選在週末釋出重大政策或軍事訊號，迫使華爾街市場逐步調整應對節奏。嘉信理財首席固定收益策略師 Kathy Jones 就指出，無論持倉規模大小，只要在週末仍保有部位，投資人都可能面臨一個極為難熬的週一早盤。

上週六，川普拋出強硬警告，要求伊朗在 48 小時內達成協議，否則將對其公共設施與關鍵基礎建設發動毀滅性打擊。

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然而，到了週一，他卻突然改口，宣布暫停針對能源設施的攻擊行動，為期五天。消息一出，布蘭特原油價格一度暴跌超過 14%。

隨後在本週四，川普再度於美股休市後發聲，宣布將最後期限延長至 4 月 6 日。當天原油價格短暫由漲轉跌，風險資產同步反彈。

不過，市場對其言論的影響力似乎逐漸「免疫」，各類資產價格隨後回歸原本走勢。

進入週五，在局勢進一步升溫之際，美國原油價格收復全週跌幅；同時，美股遭遇明顯拋售，道瓊指數自今年高點回落超過 10%，與那斯達克指數一同進入修正區間。

整體來看，川普習慣在休市期間發布重大訊息，已對市場交易行為帶來實質影響。無論是股票、債券或大宗商品市場，交易員普遍傾向在週末前降低部位，以避免週一開盤可能出現的劇烈波動。

週末出手成慣例 市場逐漸適應「川普節奏」

分析指出，綜觀近期動向，川普明顯偏好在週六採取關鍵行動，幾乎形成固定模式。

回顧過去案例，包括去年 6 月對伊朗發動空襲、今年強勢介入委內瑞拉政局，以及最新一輪對伊朗的軍事行動，時間點多集中在週六或整個週末。

由於此時包含外匯市場在內的主要金融市場皆處於休市狀態，使相關決策對市場的即時衝擊被延後至週一開盤才全面反映。

對於外界質疑「刻意選在休市期間行動」，白宮發言人 Kush Desai 則在聲明中強烈否認。

他表示，將軍事決策與股市休市時間掛鉤的說法「荒謬至極」，強調所有行動皆依據情報評估與作戰時機，而非金融市場節奏。一名匿名白宮官員亦指出，多起重大事件恰逢週末，純屬巧合。

儘管官方否認，但川普一貫的高調與戲劇化決策風格，加上習慣在非交易時段釋出重大訊號，已逐步改變華爾街與華盛頓之間的互動模式。投資人與交易員不得不重新調整風險管理策略，以因應突發政策帶來的不確定性。

隨著荷姆茲海峽潛在封鎖風險升高，市場對地緣政治衝擊的敏感度持續攀升。然而與此同時，川普透過樂觀發言安撫市場的效果正在遞減。

即便其宣布暫停軍事行動 10 天，投資人仍難以完全信任該承諾的持續性，市場不安情緒依舊揮之不去。

市場壓力飆升 創川普上任以來新高

德銀策略師建立的一套分析模型顯示，川普往往在市場壓力達到高點時，推出最具衝擊性的政策或決策。

該行所編製的「壓力指數」，綜合考量四大關鍵因素，包括標普 500 表現、美國國債殖利率變動、通膨預期，以及川普的民調支持度。透過這些指標交叉分析，可觀察市場與政治決策之間的互動關係。

數據顯示，當壓力指數出現高峰時，往往伴隨政策轉向或關鍵表態。例如：去年春季宣布延後「對等關稅」、夏季公開表示無意撤換聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），以及今年初針對格陵蘭議題改口不採取軍事手段，皆發生在壓力顯著升高之際。

目前，該指數已攀升至川普自 2025 年 1 月上任以來的最高水準。

另一方面，越來越多跡象顯示，川普習慣在週末發布重大訊息，確實對週一市場開盤產生直接衝擊。

以歐元兌美元匯率與標普 500 為例，週一開盤價相較於前一個交易日收盤價出現「跳空」的情況愈發頻繁，使投資人難以及時調整部位。

局勢升級風險不容忽視 投資者需謹慎應對

儘管川普暫停部分軍事行動，但目前市場仍難解讀其真正含義，投資人對局勢的不確定性依然高企。

Wolfe Research 分析師 Tobin Marcus 將川普的最新舉措稱為「薛定諤的 TACO」，並在報告中指出，隨著川普向該地區增派海軍陸戰隊，扣押伊朗關鍵石油出口樞紐哈爾克島的可能性正在上升，局勢升級風險仍然存在。

Marcus 寫道，當這支部隊抵達後，川普將面臨三種選擇：退讓、加碼，或採取得過且過的策略。他強調，這個決定絕非輕鬆，但投資者必須認真對待局勢升級的可能性。

同時，前任美國副國務卿 Wendy Sherman 表示，川普的中東訊號仍然模糊不清，「這或許只是在軍隊部署完成前的一種拖延戰術，但若情況真的如此，美國可能面臨長期圍困，而總統也無法再每個週六、週一早上操縱市場。」