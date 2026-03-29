鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-29 20:00

紐約投行在經歷業績豐收年後，華爾街平均獎金達到近 25 萬美元的歷史新高，銀行家和交易員迎來豐厚獎金季，但這對紐約市卻並非好消息。

破紀錄！華爾街獎金年增6%至近25萬美元 紐約市卻因「這一事」笑不出來(圖:shutterstock)

紐約州審計長 Thomas DiNapoli 最新估算，2025 年該市證券業從業人員平均獎金為 24 萬 6900 美元，年增 6%。但這個對紐約市稅收至關重要的數字，增幅卻遠低於預期，紐約市 2026 財年財政計畫曾預測獎金增幅達 15%。

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華爾街銀行家和交易員的獎金通常在 12 月至隔年 3 月間發放，是紐約市收入最高行業總薪酬的重要組成部分。

2024 年，證券業員工平均總薪酬為 50 萬 5677 美元，獎金幾乎佔一半。這類薪酬發放依據團隊或公司業績，反映出 2025 年華爾街業績極為亮眼。

大型企業併購業務以及股票、債券交易撮合帶來豐厚收入，推動美國各大銀行創下年度營收紀錄。