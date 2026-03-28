鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-28 14:46

美光 (MU-US) 股價周五 (27 日) 中止連續六個交易日的跌勢，美銀 (BofA) 分析師將近期市場對 Google 新技術對記憶體類股造成的恐慌，比作去年冬天的 DeepSeek 事件，認為最終將證明這只是短暫的波動。

去年冬天，中國人工智慧 (AI) 新創 DeepSeek 聲稱能以遠低於同業的運算資源訓練出精密模型，引爆晶片股賣壓，市場憂心硬體需求將大幅縮減。

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但支持者隨後反駁，更廉價的開發成本將帶動 AI 普及，進而推升晶片總需求，半導體類股也展開強勁反彈。

美銀分析師 Vivek Arya 周四指出，去年中國 AI 公司的資本支出成長依然強勁，「顯示效率提升不必然導致總需求下降」。

Google 新演算法引發市場焦慮

華爾街正對 Google(GOOGL-US) 本周發布的 AI 記憶體壓縮技術「TurboQuant」感到不安。Google 表示，該演算法能大幅減少 AI 記憶體使用量，同時提升效能，這讓部分投資人認為，可能對受惠於 AI 記憶體需求的美光構成威脅。

然而 Arya 認為，這波「記憶體恐慌」與現實不符。首先，TurboQuant 等壓縮技術並非新創，Google 過去一年半已發布過類似內容。

更重要的是，Google 母公司 Alphabet 最近才宣布今年資本支出預料將翻倍，Arya 分析道：「AI 資本支出才是需求最真實的證明，而非效率提升措施。」

他指出，即使記憶體效率提升為原本的六倍，更有可能的是帶動運算精確度或資料處理量同比例增加，而非總量減少。這符合「傑文斯悖論」(Jevons Paradox)：效率提升將降低成本，最終反而會帶動產品更大量獲得使用。

美光周五盤中一度上漲 3%，終場漲幅收斂至 0.5%，報每股 357.22 美元。威騰電子 (WDC-US) 一度上漲 4%，終場漲 0.7%。

大摩：HBM 需求並未改變

儘管 TurboQuant 專攻的是「鍵值快取記憶體」(key-value cache, KV cache)，這是一種讓 AI 模型「記住」處理過的資料以快速回應的技術，且在產業轉向 AI 推論 (Inference) 階段時至關重要，但它並不影響 AI 模型的整體記憶體需求。

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 周四在報告中解釋，「KV 快取」通常存放在 AI 晶片的高頻寬記憶體 (HBM) 中，而 HBM 的硬體配置是固定的。隨著 AI 模型變得更大、更複雜，輝達 (NVDA-US) 等晶片商對 HBM 需求龐大。

目前全球三大 HBM 生產商為 SK 海力士、美光與三星電子。由於 HBM 需堆疊多層 DRAM 晶片，這種對晶片大量的需求，是造成 DRAM 短缺的部分原因。Moore 表示，Google 的演算法主要用於延伸「脈絡窗口」(context windows)，即提升模型一次處理資料的能力。