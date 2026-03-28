鉅亨網新聞中心 2026-03-28 17:20

加州州長紐森怒批馬斯克：拱手讓中國主導電動車市場。(圖：Shutterstock)

根據《Axios》報導，中國已經掌握全球電動車市場約 70% 的佔有率。紐森認為，曾開創美國電動車產業的馬斯克，現在卻因將特斯拉業務轉向機器人領域，而加速了中國在市場上的主導地位。

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紐森表示：「這讓我心碎」，「他是我們這個時代最大的失望之一。」

不過，紐森也批評這種策略不只是個人的問題，更是政治環境影響，他說：「我認為這是川普政府的錯，而不僅僅是馬斯克的問題。」他指的是聯邦政府系統性削減電動車激勵措施與規範的行動。

他稱這將成為未來十年最大的「烏龍」，不僅讓出市場，也危及供應鏈、美國國家安全，以及美國汽車製造的未來。

紐森目前正在進行新書巡迴演講，並準備可能的總統競選，他指出，正是加州的監管環境造就了馬斯克成為「數十億甚至數兆美元級的企業家」。

他表示，即便馬斯克「背棄加州」，並與對再生能源持敵意的川普政府合作，他仍受益於加州的研發稅收優惠。