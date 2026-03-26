鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-27 06:29

Google 最新 AI 壓縮技術 TurboQuant 進展引發市場對記憶體需求前景的疑慮，週四 (26 日) 拖累全球記憶體族群慘遭血洗。投資人憂心忡忡，倘若模型運算效率大幅提升，未來對記憶體晶片的依賴可能斷崖式下降。

Google TurboQuant連日血洗記憶體族群 美光威騰電子慘崩 (圖：REUTERS/TPG)

Google 母公司 Alphabet 於 24 日盤後推出名為「TurboQuant」的壓縮技術，宣稱可將大型語言模型 (LLM) 所需記憶體用量降低至原本的六分之一。該技術主要針對「鍵值快取」(key value cache) 進行優化，藉此減少模型重複計算所需的資源，提升整體運算效率。

‌



美股記憶體族群週三 (25 日) 拋售潮湧現後，亞股週四 (26 日) 時段，南韓記憶體大廠三星與 SK 海力士股價分別下跌約 5% 與 6%，日本快閃記憶體廠鎧俠亦重挫近 6%。

SanDisk (SNDK-US) 下殺 11.02%，收每股 603.17 美元。希捷科技 (STX-US) 血崩 8.33%，收每股 378.79 美元。

市場解讀，TurboQuant 技術若成功落地商用，可能降低 AI 訓練與推論過程中對高頻寬記憶體 (HBM) 與 DRAM 的需求，進而影響整體產業成長動能。記憶體晶片一直是支撐生成式 AI 發展的關鍵硬體之一，包括 Google、OpenAI 與 Anthropic 等業者均高度依賴。

Cloudflare 執行長 Matthew Prince 將此技術形容為「Google 版 DeepSeek 時刻」，意指類似中國 AI 公司 DeepSeek 先前透過效率突破引發市場震盪。

他指出，AI 在速度、記憶體使用與能耗方面仍有大量優化空間。

不過，市場亦有不同聲音。部分分析師認為，隨著記憶體瓶頸逐步被突破，AI 模型將能處理更大規模的資料，反而可能推升整體記憶體需求，而非如市場憂慮般下降。

Kiwoom Securities 研究員 Han Ji-young 指出，隨著 AI 模型效率與效能同步提升，整體需求可能呈現「看似矛盾卻持續擴張」的趨勢，意味著技術進步未必壓抑需求，反而可能帶動更大規模應用。

此外，也有分析指出，此波記憶體類股回檔與其說是基本面轉弱，不如說是資金在高檔進行獲利了結。

記憶體產業過去一年受惠於 AI 熱潮與供給緊張，價格持續攀升，帶動相關個股大幅上漲。數據顯示，三星股價過去一年累計漲幅高達 200%，而美光與 SK 海力士漲幅更超過 300%。

Quilter Cheviot 科技研究主管 Ben Barringer 認為，記憶體產業具有高度循環特性，投資人原本就處於尋找獲利出場時機的階段，而 Google 的技術進展屬於短線調節的催化劑。