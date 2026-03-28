鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-28 20:40

在高調言辭與強硬威脅背後，美國總統川普對伊朗的軍事行動，正逐漸顯露出一個熟悉的結局輪廓：這場衝突很可能不會以戲劇性勝利收場，而是在模糊與談判中悄然結束。

《CNN》分析指出，觀察戰局發展，川普似乎落入歷任美國總統常見的誤判：相信快速軍事行動能帶來長期政治轉變。然而，戰爭與和平從來都不是「非此即彼」。

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隨著川普延長談判時間，並讓外交團隊持續推進對話，局勢逐漸轉向一種典型結局：沒有明確勝負，而是透過協商「勉強收場」。這種灰色地帶，往往才是衝突最終的真實樣貌。

《CNN》指出，儘管戰時領導人傾向以絕對語言表述目標，但現實卻顯得更加複雜，而川普對伊朗最宏大的戰略目標，恐怕難以實現。

川普無法保證伊朗永遠無法擁有核武，只能在很大程度上削弱並延緩其發展進程。同樣地，他也無法從根本上改變伊朗的飛彈計畫，該計畫在去年以色列為期 12 天的戰爭造成破壞後，已迅速重建。

此外，伊朗也無法獲得其所追求的「永久結束所有敵對行動」的保障，而其要求戰爭賠償的訴求，在現實上除了可能的制裁鬆綁之外，幾乎難以實現。

至於以色列，也難以達成「解除真主黨武裝」的目標。這雖是衝突初期所宣示的核心目標，但數十年來始終難以實現，因為該組織在黎巴嫩仍是頑強且具韌性的政治與軍事力量。

事實上，以色列總理納坦雅胡週三就表示，目標已調整為「從根本上改變黎巴嫩局勢」，某種程度上可視為目標下修。

不論川普對伊朗的戰爭結果如何，以色列與真主黨之間的衝突從未真正停止，且未來很可能仍將持續，即使強度降低，並可能伴隨以黎巴嫩土地作為籌碼的局面。

伊朗影響力仍在 軍事手段難以撼動

根據《CNN》，隨著川普設定的協議期限跨過本週末延續至下週，在市場動盪中股市收盤，同時各種看似激進甚至近乎瘋狂的美國軍事選項傳聞不斷浮現，中東地區卻仍在面對戰爭爆發之初的那一套老問題。

伊朗強硬的政權依然穩固掌控德黑蘭，並透過代理勢力影響伊拉克，在黎巴嫩則藉由真主黨深植社會。儘管遭受軍事打擊，這些暴力行動仍難以動搖伊朗在部分什葉派心中「資助者或保護者」的角色。

報導分析稱，事實上，這種影響力更可能透過政治與經濟變遷而削弱，而非靠重達 2000 磅的炸彈或定點暗殺來瓦解。

在黎巴嫩方面，局勢出現某種轉變。黎巴嫩政府如今在措辭上，至少已公開認同以色列「解除真主黨武裝」的目標。

然而，現實是他們缺乏執行能力，而受伊朗支持的武裝勢力依然掌握著政府試圖收回的「武力壟斷權」。宣示政策遠比真正落實來得容易。

川普外交風格混亂 試圖主導敘事

此外，川普的外交策略顯得混亂，並試圖塑造一種未必與現實相符的局勢發展。不過，德黑蘭當前的領導真空某種程度上反而對他有利，伊朗對外並未呈現單一一致的聲音，使川普得以在某種程度上「替伊朗發聲」，進一步操作談判空間。

同時，伊朗官方媒體似乎已否認外傳的美國「15 點提案」，而白宮隨後也表示該內容並不完全準確。

在外界無從得知美國真正的底線與具體要求，以及伊朗私下願意讓步的範圍下，川普得以從各種零散訊息中拼湊構想，打造一場符合自身敘事的「外交勝利」。

《CNN》指出，只要衝突在某種程度上降溫、能源市場恢復穩定，且荷姆茲海峽維持基本暢通，川普就能、也勢必會宣稱自己取得勝利。

儘管伊朗在區域內展現出強烈反擊力道，甚至攻擊數日前還在德黑蘭與華府之間進行斡旋的阿曼，但連續數週針對其城市與軍事目標的密集空襲，並未讓伊朗變得更強大。

相反地，其一名最高領袖已喪生，繼任者尚未公開現身，軍方高層也遭到重創。在此情況下，只要仍保有一定嚇阻能力，結束敵對行動對伊朗而言反而更為有利。

另一方面，美國的軍事選項也正逐漸受限。儘管已對約一萬個目標進行轟炸，但最初的一千個目標顯然比後續行動更具戰略價值。

五角大廈目前僅向該地區部署相對有限的海軍陸戰隊與其他部隊，足以支撐小規模行動，但遠不足以發動大規模地面入侵，甚至連外界熱議的奪取哈爾格島或掌控伊朗濃縮鈾的行動，都因風險過高而難以實現，更何況這些計畫早已被討論多時，失去突襲優勢。

川普面對戰爭現實：退場策略與資訊戰

川普在週四更傾向以過去式描述這場戰爭，稱其「並非大規模戰爭」，並偏好將其稱為一次「行動」。

《CNN》認為，川普長期以來一直在尋找退場機制，同時維持其強勢與不可戰勝的形象。

然而，其現實與德黑蘭如出一轍：雙方都無法率先示弱，也無法掩蓋這一個月來衝突對自身及其盟友所造成的損害。

雙方都需要衝突停止，而資訊在戰爭中的關鍵角色，包括嚴格管控、宣傳攻防的重要性如今與土地與建築物同等，也幫助雙方塑造出談判所依據的現實框架。

川普對現實對其言辭施加的限制並不在意。在他第一次面對戰爭迷霧之中，這種態度恐怕不會改變。畢竟，對他而言，真相從來不足以成為首要考量。