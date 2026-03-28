鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-28 15:20

美國與以色列對伊朗的軍事行動持續升溫，美國情報顯示，約三分之一的伊朗導彈與無人機已被摧毀，但德黑蘭仍保有大量庫存，且持續向鄰國發動攻擊。儘管美軍已打擊超過 10,000 個軍事目標、重創海軍與武器工業，專家警告，伊朗地下設施與隧道讓其仍具反擊能力，荷姆茲海峽及區域安全仍面臨高度威脅。

美情報：伊朗僅1/3導彈被摧毀！荷姆茲海峽封鎖威脅仍高。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，五位熟悉美國情報的人士透露，隨著美國與以色列對伊朗的戰爭接近一個月，美國目前只能確定已摧毀伊朗龐大導彈庫約三分之一。

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另有約三分之一的導彈狀態不明，但四位消息人士表示，轟炸可能已經損壞、摧毀或將這些導彈掩埋在地下隧道與掩體中。

其中一位消息人士指出，對於伊朗的無人機能力，情報情況也類似，有一定把握認為三分之一的無人機已被摧毀。

這項先前未曾公開的評估顯示，雖然大部分伊朗導彈已被摧毀或無法取得，但德黑蘭仍保有大量導彈庫存，一旦戰鬥停止，可能能恢復部分被掩埋或受損的導彈。

這些情報與美國總統川普週四公開表示的「伊朗只剩很少火箭」說法形成對比。他似乎也承認，剩餘的伊朗導彈與無人機，仍對未來美國保障經濟重要的荷姆茲海峽行動構成威脅。

此前，《路透》首先報導，川普正在考慮是否透過派遣美軍到伊朗沿岸以升級衝突。

川普在週四一次電視轉播的內閣會議中表示：「荷姆茲海峽的問題是這樣：假設我們做得很好，我們說已摧毀他們 99% 的導彈，但剩下 1% 是不能接受的，因為那 1% 可能擊中價值十億美元的船艦。」

當被問及此事時，一位五角大廈官員表示，自戰爭開始以來，伊朗導彈和無人機攻擊已下降約 90%。

該官員補充說，美軍中央司令部「也已損壞或摧毀超過 66% 的伊朗導彈、無人機及海軍生產設施與造船廠」。

民主黨眾議員、曾服役四次於伊拉克的海軍陸戰隊退役軍人 Seth Moulton 對《路透》的調查結果拒絕評論，但他對川普關於戰爭對伊朗軍備影響的說法表示質疑。

Moulton 說：「如果伊朗聰明，他們會保留部分能力。他們不會用掉所有現有資源，而且正耐心等待時機。」

伊朗導彈成美國首要打擊目標

川普政府曾表示，其目標是削弱伊朗軍力，包括擊沉其海軍、摧毀導彈與無人機能力，並確保伊朗永不擁有核武。

中央司令部表示，名為「史詩憤怒」的行動按計畫進行，甚至可能超前於 2 月 28 日美國與以色列對伊攻擊前所制定的計畫。

截至週三，美國已打擊超過 10,000 個伊朗軍事目標，中央司令部稱已擊沉 92% 的伊朗大型海軍艦艇。美軍亦公開攻擊伊朗武器生產工廠的影像，並強調不僅針對導彈與無人機庫存，更針對製造這些武器的產業。

然而，中央司令部尚未明確表示伊朗導彈或無人機能力已被摧毀的具體比例。

消息人士指出，部分問題在於戰前伊朗地下掩體中儲存了多少導彈。美國尚未公開其對戰前伊朗導彈庫存的估計。

以色列軍方官員表示，戰前伊朗擁有約 2,500 枚能夠攻擊以色列的彈道導彈。高階以色列軍方官員稱，已「摧毀」超過 335 個發射器，佔伊朗發射能力的 70%。

以色列官方尚未公開伊朗實際仍擁有多少導彈，但私下承認，消除剩下估計 30% 的能力將相對困難。

伊朗仍持續攻擊鄰國

與此同時，儘管美國的空襲節奏猛烈，伊朗仍展示出其武器並未耗盡。

僅週四一天，根據阿拉伯聯合大公國國防部的說法，伊朗就向阿聯發射了 15 枚彈道導彈及 11 架無人機。

此外，伊朗也展現了新的作戰能力。上週，伊朗部隊首次發射遠程導彈，攻擊位於印度洋的美英軍事基地迪戈加西亞（Diego Garcia）。

巴黎政治學院伊朗導彈與伊斯蘭革命衛隊專家 Nicole Grajewski 指出，川普政府可能誇大了美國空襲削弱伊朗能力的程度。她指出，伊朗仍能從已遭重轟炸的 Bid Kaneh 軍事設施發動攻擊。

Grajewski 說：「他們能夠持續發動攻擊，我認為這顯示美國可能高估了行動的成功。」她並表示，伊朗仍保有約 30% 的導彈能力。

Grajewski 進一步指出，伊朗擁有十多個大型地下設施，用於儲存發射器與導彈，她補充：「最大疑問是：這些設施是否已經倒塌？」

伊朗的地下隧道

一名美國高級官員對美國準確評估伊朗導彈能力表示懷疑，部分原因在於不清楚有多少導彈被安置在地下且仍可使用。該官員表示：「我不知道我們是否能夠得到一個準確的數字。」

美國國防部長赫格塞斯（ Pete Hegseth ）在 3 月 19 日談到伊朗的隧道問題時也承認挑戰，指出：「伊朗是一個幅員廣大的國家。就像哈瑪斯在加薩的隧道一樣，他們把所有援助、經濟發展、人道援助都投入隧道與火箭裡。」