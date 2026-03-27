鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-28 04:29

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 週五 (27 日) 向七大工業國 (G7) 外長表示，與伊朗的戰爭預計再持續 2 至 4 週才會落幕。此一說法較美國總統川普先前提及的 4 至 6 週時程更長，也被視為華府對戰局評估出現新變化。

據多名知情人士指出，盧比歐在會中表示，美方正接近與伊朗展開實質談判，但目前仍透過中間人進行溝通，尚未直接接觸。

‌



盧比歐坦言，德黑蘭決策核心目前仍存在不確定性，談判進展受限。

消息人士透露，已有兩名伊朗官員傾向與美方接觸，但仍需最高領導層批准。此外，由於伊朗官員為避免遭定位攻擊而減少使用通訊設備，導致溝通效率明顯放緩。

在軍事層面，美國持續向中東增派兵力，同時評估包括動用地面部隊在內的升級選項。盧比歐強調，美國將致力完成所有戰略目標，不會在未達成目標前結束行動。

另一方面，盧比歐指出，美國不需要 G7 協助重新開放荷姆茲海峽，但希望盟友在戰後參與海上維安機制，建立國際聯合巡防力量，以確保航行自由並削弱伊朗對該海域的控制力。

他並警告，伊朗可能試圖對通過荷姆茲海峽的船隻收取費用，因此國際社會有必要在戰後維持穩定與秩序。

盧比歐在會後亦對媒體證實，美方預期戰事將在「數週內」結束，而非拖延數月。目前華府仍在觀察伊朗方面由誰代表參與未來可能展開的和平談判。

若談判正式啟動，副總統范斯 (J.D. Vance) 預計將率領美方代表團，盧比歐、魏特科夫 (Steve Witkoff) 與庫許納 (Jared Kushner) 亦被點名參與相關外交斡旋。