鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-21 05:10

美國總統川普週五 (20 日) 表示，儘管願意與伊朗進行對話，但目前並不考慮停火，強調在戰事仍占上風的情況下，不會選擇暫停軍事行動。此番談話顯示美方對中東衝突的強硬立場仍未鬆動。

據白宮說法，川普指出，美國可以與伊朗領導人展開溝通，但他「不想要停火」，並直言「當你正在徹底摧毀對方時，不會選擇停火」，凸顯其對戰局掌控的信心。

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與此同時，美國國防部持續加強在中東的軍事部署。五角大廈已派遣三艘軍艦及數千名海軍陸戰隊前往當地，為一週內第二波增兵行動，顯示美方正提升區域軍事存在，以因應局勢升溫。

戰事進入第三週之際，伊朗方面也釋出強硬訊號。新任最高領袖表示，必須讓敵人「失去安全」，並揚言將持續追擊敵對勢力，甚至不排除在旅遊地點發動行動。伊朗武裝部隊亦強調，將持續反制外部威脅。

在戰場動態方面，以色列表示已在先前空襲中擊斃巴斯基民兵情報首長及其指揮官，進一步削弱伊朗相關勢力。不過，伊斯蘭革命衛隊否認美國與以色列的攻擊已影響其飛彈生產能力。

國際安全情勢也隨之升高。北約已全面撤離駐伊拉克人員並轉移至歐洲；波斯灣國家則攔截多起無人機與飛彈攻擊，當時正值開齋節期間，區域緊張情勢未見緩解。此外，英國警方在蘇格蘭逮捕一名試圖闖入核飛彈基地的伊朗男子，進一步引發安全疑慮。