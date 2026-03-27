鉅亨網新聞中心 2026-03-27 21:47

能源市場方面，由於中東能源基礎設施面臨威脅，國際基準布蘭特原油期貨價格上漲逾 2%，一度突破每桶 110 美元。伊朗伊斯蘭革命衛隊已宣布封鎖荷姆茲海峽，導致能源運輸受阻，已有兩艘中國籍貨輪被迫折返，另有一艘泰國貨船在該水域受襲後擱淺。分析師警告，若衝突無法在短期內解決，油價甚至可能在半年內飆升至每桶 200 美元。

‌



儘管局勢嚴峻，美國總統川普宣布將攻擊伊朗能源設施的期限延長至 4 月 6 日，他在社群媒體上聲稱美伊談判進展順利。他表示，「儘管假新聞媒體和其他一些人發表了相反的錯誤聲明，但談判進展非常順利」，這項聲明是川普政府尋求結束美伊戰爭的最新訊號。

然而，德黑蘭方面隨即反駁，表示無意與美國進行任何對話。與此同時，五角大廈傳出正研議向中東增派 1 萬名地面部隊，令地緣政治緊張局勢進一步升級。

除戰爭因素外，中國宣布對美發起貿易調查，也進一步打擊了投資人信心。標普 500 與納斯達克指數預計將創下連續第五周下滑，歐洲與亞洲股市在 3 月份的跌幅也普遍超過 10%。

市場普遍擔憂，能源價格暴漲引發的通膨螺旋，恐迫使全球央行不得不採取更激進的緊縮貨幣政策。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數下跌 438.28 點或 0.95%，暫報 45521.83 點

那斯達克下跌 208.05 點或 0.97%，暫報 21200.03 點

標普 500 下跌 51.56 點或 0.77%，暫報 6427.20 點

費半下跌 52.65 點或 0.69%，暫報 7533.22 點

台積電 ADR 下跌 0.32% 至每股 325.07 美元

十年期美債殖利率上漲 5 個基點，至 4.46%

紐約輕原油上漲 2.61%，至每桶 96.96 美元

布蘭特原油上漲 2.61%，至每桶 110.83 美元

黃金上漲 0.99%，至每盎司 4422.10 美元

美元指數上漲 0.07%，至 100.01

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.41%，報 253.92 美元

Alphabet(GOOGL-US) 下跌 1.47%，報 276.83 美元

為了扭轉在人工智慧領域的落後態勢，蘋果計畫在即將推出的 iOS 27 系統中對 Siri 進行重大革新。據消息人士透露，蘋果將開放 Siri 接入如 Google Gemini 和 Anthropic 的 Claude 等第三方 AI 助理，旨在將 iPhone 打造為更強大的 AI 平台。

這項新功能將透過一套「擴充功能」系統實現，允許用戶直接從 Siri 介面中向已安裝的 AI App 發送查詢，類似於目前與 ChatGPT 的合作模式。值得注意的是，這項變動與蘋果另外使用 Gemini 模型來重構 Siri 底層技術的計畫是分開的。

蘋果此舉除了提升競爭力，也能透過 App Store 的第三方 AI 訂閱服務增加收入。這項重大更新預計將於 6 月 8 日的全球開發者大會 (WWDC) 正式發表。

Netflix(NFLX-US) 上漲 0.45%，報 93.74 美元

串流媒體龍頭 Netflix 周四正式調整其在美國訂閱價格結構，所有方案漲幅至少達 1 美元。調整後，廣告方案月費從 7.99 美元調升至 8.99 美元；標準方案漲至 19.99 美元；高級方案則來到 26.99 美元。此外，額外成員的費用也同步上調，反映出該公司對獲利能力的持續追求。

此次漲價的主要背景在於 Netflix 持續擴大內容投資，包含進軍現場活動與視訊播客 (Video Podcasts) 等新領域。Netflix 預計其 2026 年的內容支出將從 2025 年的 180 億美元增加至 200 億美元。高層對此辯護指出，漲價是為了能持續提供豐富的內容供訂閱者觀賞。