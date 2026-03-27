鉅亨網新聞中心
在油價持續上漲之下，美股周五 (27 日) 主要指數下跌，道瓊指數下跌 0.95%，標普 500 指數下跌 0.77%，那斯達克指數下跌 0.97%，費半下跌 0.69%，交易員密切關注伊朗戰事的最新發展。
能源市場方面，由於中東能源基礎設施面臨威脅，國際基準布蘭特原油期貨價格上漲逾 2%，一度突破每桶 110 美元。伊朗伊斯蘭革命衛隊已宣布封鎖荷姆茲海峽，導致能源運輸受阻，已有兩艘中國籍貨輪被迫折返，另有一艘泰國貨船在該水域受襲後擱淺。分析師警告，若衝突無法在短期內解決，油價甚至可能在半年內飆升至每桶 200 美元。
儘管局勢嚴峻，美國總統川普宣布將攻擊伊朗能源設施的期限延長至 4 月 6 日，他在社群媒體上聲稱美伊談判進展順利。他表示，「儘管假新聞媒體和其他一些人發表了相反的錯誤聲明，但談判進展非常順利」，這項聲明是川普政府尋求結束美伊戰爭的最新訊號。
然而，德黑蘭方面隨即反駁，表示無意與美國進行任何對話。與此同時，五角大廈傳出正研議向中東增派 1 萬名地面部隊，令地緣政治緊張局勢進一步升級。
除戰爭因素外，中國宣布對美發起貿易調查，也進一步打擊了投資人信心。標普 500 與納斯達克指數預計將創下連續第五周下滑，歐洲與亞洲股市在 3 月份的跌幅也普遍超過 10%。
市場普遍擔憂，能源價格暴漲引發的通膨螺旋，恐迫使全球央行不得不採取更激進的緊縮貨幣政策。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.41%，報 253.92 美元
Alphabet(GOOGL-US) 下跌 1.47%，報 276.83 美元
為了扭轉在人工智慧領域的落後態勢，蘋果計畫在即將推出的 iOS 27 系統中對 Siri 進行重大革新。據消息人士透露，蘋果將開放 Siri 接入如 Google Gemini 和 Anthropic 的 Claude 等第三方 AI 助理，旨在將 iPhone 打造為更強大的 AI 平台。
這項新功能將透過一套「擴充功能」系統實現，允許用戶直接從 Siri 介面中向已安裝的 AI App 發送查詢，類似於目前與 ChatGPT 的合作模式。值得注意的是，這項變動與蘋果另外使用 Gemini 模型來重構 Siri 底層技術的計畫是分開的。
蘋果此舉除了提升競爭力，也能透過 App Store 的第三方 AI 訂閱服務增加收入。這項重大更新預計將於 6 月 8 日的全球開發者大會 (WWDC) 正式發表。
Netflix(NFLX-US) 上漲 0.45%，報 93.74 美元
串流媒體龍頭 Netflix 周四正式調整其在美國訂閱價格結構，所有方案漲幅至少達 1 美元。調整後，廣告方案月費從 7.99 美元調升至 8.99 美元；標準方案漲至 19.99 美元；高級方案則來到 26.99 美元。此外，額外成員的費用也同步上調，反映出該公司對獲利能力的持續追求。
此次漲價的主要背景在於 Netflix 持續擴大內容投資，包含進軍現場活動與視訊播客 (Video Podcasts) 等新領域。Netflix 預計其 2026 年的內容支出將從 2025 年的 180 億美元增加至 200 億美元。高層對此辯護指出，漲價是為了能持續提供豐富的內容供訂閱者觀賞。
根據財務預測，受惠於會員成長、價格調整以及廣告營收預計翻倍，Netflix 2026 年的總營收有望達到 507 億至 517 億美元。
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