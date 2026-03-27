鉅亨網編譯許家華 2026-03-28 07:45

Anthropic 測試新一代人工智慧模型的消息，引發市場對資安產業競爭格局的擔憂，美國資安類股週五 (27 日) 全面下挫，顯示投資人對 AI 技術可能顛覆既有防護體系的疑慮升溫。

根據外媒報導，Anthropic 正在測試一款名為「Mythos」的新模型，該模型被形容為公司迄今最強大的 AI 系統之一，尤其在網路攻防能力方面表現更為突出，但同時也可能帶來新的安全風險。消息來源指出，公司正考慮採取較為緩慢的推出策略，以降低潛在的資安衝擊。

‌



受此消息影響，資安族群週五股價普遍承壓。追蹤產業表現的 iShares Cybersecurity ETF(IHAK-US) 下跌 3.75%；龍頭企業 CrowdStrike(CRWD-US) 與 Palo Alto Networks(PANW-US) 雙雙重挫約 6%；Zscaler(ZS-US) 與 SentinelOne(S-US) 一度跌逾 8%，最終同樣收跌約 6%；Tenable(TENB-US) 跌近 10%；Okta(OKTA-US) 與 Netskope (NTSK-US) 挫約 8%。

市場分析指出，這並非資安類股首次受到 AI 發展衝擊。早在上月，Anthropic 為其 AI 模型 Claude 推出程式碼掃描安全工具時，資安股即曾出現一波下跌，顯示投資人對 AI 在資安領域「既是威脅也是工具」的雙重角色高度敏感。

隨著生成式 AI 與自主代理 (AI agent) 技術快速發展，網路攻擊手法正變得更為複雜且自動化，對傳統資安防護形成壓力。業界認為，AI 不僅能提升防禦能力，同時也可能降低駭客攻擊門檻，使企業面臨更高風險。

Anthropic 曾於去年 11 月透露，一個由國家支持的中國駭客組織曾利用其 Claude 模型自動化發動網路攻擊，進一步凸顯 AI 在資安領域的潛在風險。