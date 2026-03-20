鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-21 06:00

美國與以色列聯手對伊朗發動空襲已近三週，儘管伊朗多名高層領導人遭擊斃，武器與能源產業亦受到重創，伊朗週五 (20 日) 仍維持強硬立場，揚言將鎖定全球觀光景點，並且要毀滅性打擊「邪惡的」美國和以色列官員。德黑蘭還強調飛彈生產未曾中斷。

伊朗揚言攻擊全球觀光景點 鎖定美以敵對官員 (圖：shutterstock)

據美聯社報導，伊朗武裝部隊發言人薛卡契 (Abolfazl Shekarchi) 20 日向美國與以色列發出警告，全球「公園、休閒區與觀光勝地」對伊朗敵對勢力而言將不再安全。

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薛卡契稱，表示德黑蘭正持續監控美以官員、指揮官及士兵，延續過去對這些目標的打擊行動。依據伊朗掌握的情報，未來攻擊範圍可能擴及全球各地的旅遊景點、度假村及娛樂設施，稱他們即使在國外度假也將不再安全。

德黑蘭正持續監控美以官員、指揮官及士兵 (圖片：shutterstock)

此番言論引發外界關注，市場憂心伊朗可能將攻擊範圍擴大至中東以外地區，作為對美國與以色列的施壓手段。

近期，伊朗及其代理人可能對美國本土構成威脅消息已時有所聞。

《華盛頓郵報》週四 (19 日) 報導，美國首都華府一處重要軍事設施近日出現不明無人機。

知情人士透露，在過去約 10 天內的某一晚，多架無人機曾飛越陸軍基地麥克奈爾堡 (Fort McNair) 上空，而該基地正是國務卿盧比歐與國防部長赫格塞斯的住所所在地。目前無法確認無人機來源，相關事件已促使軍方強化警戒，並由白宮召開會議研議應對措施。

報導指出，部分官員曾討論是否撤離兩位高層官員，但截至目前，盧比歐與赫格塞斯仍持續居住在原地。

五角大廈對此拒絕進一步評論，僅強調基於安全考量，不會公開部長行動細節，並批評媒體報導不負責任。

同時，美軍已全面提升防護等級。紐澤西與佛州兩處重要軍事基地已升至「查理」級警戒，顯示可能面臨攻擊威脅。此外，佛州麥克迪爾空軍基地近期兩度封鎖，一次因可疑包裹，另一次則為未明安全事件。整體來看，美方正加強國內外安全部署，以因應潛在風險。

美以領導層持續釋出戰果訊號。

以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 19 日表示，伊朗海軍已遭擊沉、空軍戰力大幅削弱，彈道飛彈生產能力亦已被摧毀。

不過，伊朗革命衛隊隨即反駁相關說法。

伊朗官方媒體引述發言人奈尼 (Ali Mohammad Naeini)) 指出，伊朗在戰時仍持續生產飛彈，庫存維持穩定，強調「這方面沒有任何問題」。

奈尼並表示，伊朗無意迅速結束戰爭，「戰事將持續，直到敵人被徹底消耗」。但在相關談話發布後不久，伊朗國營電視台證實奈尼已在空襲中喪生。