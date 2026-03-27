鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-27 10:20

馬來西亞首相安華 (Anwar Ibrahim) 周四 (26 日) 晚間表示，他已與伊朗、埃及、土耳其和其他地區國家的領導人進行了交談，受困於波斯灣的馬來西亞籍船隻已經獲准通過荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 並返國。

馬來西亞籍船隻成功通過荷姆茲海峽 安華致謝伊朗並呼籲民間企業節能 (圖:Shutterstock)

自美以聯手對伊朗發動攻擊將近一個月以來，這條狹窄的水道幾乎處於封閉狀態，不僅重創全球能源市場，更導致數百艘油輪與其他船隻受困。馬來西亞雖然是重要的油氣生產國，但也從中東進口原油，高度依賴荷姆茲海峽的運輸。

‌



安華說：「我願藉此機會感謝伊朗總統允許提前通行。我們目前正著手確保相關馬來西亞油輪及員工安全航行，以便他們能繼續踏上回家的路。」

隨著能源短缺危機加深，亞洲各國紛紛實施各類節能措施，包括公務員遠距辦公等，安華也呼籲民間企業考慮採取類似措施。

安華也與伊朗和其他國家進行了會談，以促進中東和平，「但這並不容易，因為伊朗覺得自己屢次受騙，如果沒有明確且具有約束力的國家安全保障，伊朗很難接受走向和平的措施」。