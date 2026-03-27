鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-27 08:30

據《塔斯尼姆通訊社》報導，知情人士周四（26 日）透露，伊朗已於周三晚間正式回應美國提出的 15 點停火方案。

伊朗正式回應15點停火方案，稱美國必須認伊朗對荷姆茲海峽主權。（圖：Shutterstock）

消息人士表示，伊朗在回應中提出五項條件，具體包括：

‌



第一、必須立即終止敵方所有侵略性暗殺行為；

第二、必須創造客觀條件，確保戰爭不再重演；

第三、必須明確承諾賠償戰爭損失，並加以落實；

第四、戰爭必須在所有戰線同步結束，且涵蓋整個地區內參與此次戰鬥的所有「抵抗組織」；

第五、必須承認伊朗對荷姆茲海峽行使主權的自然與合法權利。

知情人士強調，這些條件是獨立於此前美伊日內瓦第二輪核談判中所提訴求之外的要求。

他提到，伊朗清楚地認識到美國聲稱的談判不過是「第三次欺騙」計畫。美國以談判為幌子，實則另有圖謀：

第一、營造和平結束戰爭假象，以此蒙蔽世界；

第二、壓低全球油價；

第三、爭取時間，為後續在伊朗南部發動地面入侵做準備。