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軍方知情人士：伊朗動員百萬人為地面戰鬥做準備

鉅亨網編譯鍾詠翔

伊朗軍方知情人士周四（26 日）表示，伊朗已組織超過一百萬人為地面戰鬥做準備。近幾日大量伊朗青年向巴斯基民兵、伊朗伊斯蘭革命衛隊和陸軍中心提交參戰申請。

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伊朗軍方知情人士說，已動員百萬人為地面戰鬥做準備。（圖：Shutterstock）

美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊周四進入第 27 天，儘管近期美伊傳出談判消息，但各方軍事行動仍在持續。當天凌晨起，伊朗哈馬丹、伊斯法罕、阿巴斯港、東部城市馬什哈德等多地傳出爆炸聲，防空系統多次啟動。


與此同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊發起「真實承諾 - 4」第 82 輪行動，對美軍基地及以色列目標實施打擊。伊朗分析人士指出，美國試圖讓伊朗政權快速崩潰的幻想已破滅，而談判可能是為更大規模軍事行動做鋪墊。

美國總統川普周四稱，伊朗允許 10 艘油輪通行荷姆茲海峽，以此作為一份「禮物」。其中 8 艘滿載石油的油輪正駛經荷姆茲海峽，這些油輪懸掛巴基斯坦國旗。川普表示，伊朗允許部分油輪通過海峽，以表談判誠意。伊朗方面對此暫無回應。
 


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