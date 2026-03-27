鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-27 08:30

《MarketWatch》報導，美國總統川普周四 (26 日) 將原本為期五天、針對伊朗能源基礎設施的攻擊暫停措施延長至 4 月 6 日——但伊朗關鍵石油出口樞紐哈格島 (Kharg Island) 仍被視為兩國衝突中下一個潛在攻擊目標。

川普是在周四美股收盤後，於 Truth Social 宣布延長暫停措施。他寫道，與伊朗的談判「進展非常順利」，並駁斥媒體報導。

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此前，川普周一曾表示將延後攻擊伊朗能源設施五天，以進行「非常良好且具建設性的對話」，並尋求透過外交途徑結束衝突。

儘管如此，根據引述國防官員的報導，美國已向中東增加部署數千名部隊及更多軍艦，但這些增援仍需時間抵達。

在此背景下，許多石油市場專家預期，衝突可能會升級至哈格島。該島負責處理約 90% 的伊朗原油出口，是伊朗能源產業乃至整體經濟的核心。

SPI Asset Management 管理合夥人 Stephen Innes 表示，「哈格島不只是一般資產，而是伊朗經濟的心臟。」

關鍵在於，該島位於波斯灣較深水域附近。相較之下，伊朗本土沿岸多為淺水與淤泥地，使可載運約 200 萬桶原油的超大型油輪 (VLCC) 難以靠岸。

由於伊朗對荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的實質控制，目前其石油出口量反而略高於戰前——每日約 210 萬桶，高於戰前約 200 萬桶。

2025 年 6 月，美國與以色列攻擊伊朗核設施與軍事據點時，也曾出現類似出口增加的情況。近年來，伊朗出口量大致維持在每日 120 萬至 160 萬桶之間。

因此，Innes 認為，哈格島將成為華府施加「最大經濟壓力」最直接、最有效的工具。

美國本月稍早已攻擊哈格島的軍事目標，但未觸及原油設施。若未來進一步控制其裝載碼頭、管線與儲油設施，將意味衝突顯著升級，並對全球能源市場造成更大衝擊。

衝突初期，多數投資人原預期戰事會迅速結束，且不會有美軍地面部隊介入。

OPIS 首席石油分析師 Denton Cinquegrana 指出，哈格島可能成為美國已部署部隊的登陸據點。新的軍事介入將延長衝突，至少會為油價提供支撐。

油價這周自 3 月的急漲中略有回落。本周迄今，布蘭特原油 (Brent) 與美國西德州原油 (WTI) 價格雖回落，但 3 月仍累計上漲約 40%。

價格回落主要受到市場對美國提出的 15 點和平方案抱持樂觀情緒影響。然而，伊朗國營媒體 Press TV 指出，德黑蘭已拒絕該方案，並提出自身條件。

油價飆升及其對全球經濟的衝擊，使達成和平協議的急迫性升高。同時，伊朗據報威脅將攻擊另一個石油要道——紅海南端入口的曼德海峽 (Bab al-Mandeb Strait)。該水道連接紅海與亞丁灣 (Gulf of Aden)，通往印度洋。

目前衝突仍持續干擾荷姆茲海峽的石油運輸，導致區域儲油設施接近飽和，包括沙烏地阿拉伯在內的主要產油國已開始減產。正常情況下，全球約三分之一的海運石油需經過該海峽。

BCA Research 地緣政治與美國政治策略師 Matt Gertken 表示，若川普的外交努力失敗，且荷姆茲海峽持續幾乎沒有航運，市場對談判解決的信心將崩潰，油價可能回升至每桶 120 美元以上，美國經濟衰退機率將升至 50% 以上。

Gertken 指出，若油價升至 120 美元並維持一個月，經濟衰退將更可能變成現實。屆時，美國消費者實質所得將大幅縮水，難以維持支出。

他表示，目前油價約在 100 美元，這項水準已足以讓消費者「感受到壓力」，因此美國有動機透過談判解決問題。