〈貴金屬盤後〉黃金連十黑 已自1月高點跌逾21%
鉅亨網編譯余曉惠
道明證券 (TD Securities) 全球大宗商品策略主管 Bart Melek 說：「如果戰爭持續且能源價格不斷攀升，這對黃金而言並非好消息。」
他補充說：「黃金第 2 季將面臨壓力，但我認為到年底時，黃金前景應會再次顯得相當樂觀，因為我們希望屆時聯準會 (Fed) 等央行將擁有更大的政策自由度，美元可能走軟，利率也會調降。」
巴基斯坦總理周二表示，他願意主持美伊對話以幫助結束戰爭。美國總統川普前一天宣稱雙方進行「富有成效」的會談後，延後原本威脅要對伊朗發電廠發動的攻擊。
這場戰爭實際上已導致約五分之一的全球石油和液化天然氣 (LNG) 無法通過荷姆茲海峽運輸，這推升了能源價格，並加劇通膨疑慮。主要央行也強調，如果戰爭導致更廣泛的物價上漲，已經做好採取行動的準備。
德國商業銀行分析師說：「近期金價暴跌，可能與年初的大幅上漲一樣，都是過度反應。從某種意義上來說，黃金價格的震盪已從一個極端走向另一個極端。」
若與 1 月 29 日每盎司 5594.82 美元的高點相比，現貨黃金已經下跌超過 21%。而自 2 月 28 日美以聯軍對伊朗開戰以來，現貨黃金也累計下跌近 17%。
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