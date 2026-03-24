鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-25 06:54

黃金周二 (24 日) 再度下跌，反映中東衝突推升通膨疑慮，使投資人預期全球利率將保持在高點，打壓了不孳息的黃金。

〈貴金屬盤後〉黃金連十黑 已自1月高點跌逾21% (圖:Shutterstock)

黃金現貨價下跌 0.4%，報每盎司 4389.26 美元，盤中一度觸及去年 11 月以來最低。

4 月交割的黃金期貨下跌 0.1%，報每盎司 4402.00 美元。

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道明證券 (TD Securities) 全球大宗商品策略主管 Bart Melek 說：「如果戰爭持續且能源價格不斷攀升，這對黃金而言並非好消息。」

他補充說：「黃金第 2 季將面臨壓力，但我認為到年底時，黃金前景應會再次顯得相當樂觀，因為我們希望屆時聯準會 (Fed) 等央行將擁有更大的政策自由度，美元可能走軟，利率也會調降。」

巴基斯坦總理周二表示，他願意主持美伊對話以幫助結束戰爭。美國總統川普前一天宣稱雙方進行「富有成效」的會談後，延後原本威脅要對伊朗發電廠發動的攻擊。

這場戰爭實際上已導致約五分之一的全球石油和液化天然氣 (LNG) 無法通過荷姆茲海峽運輸，這推升了能源價格，並加劇通膨疑慮。主要央行也強調，如果戰爭導致更廣泛的物價上漲，已經做好採取行動的準備。

若與 1 月 29 日每盎司 5594.82 美元的高點相比，現貨黃金已經下跌超過 21%。而自 2 月 28 日美以聯軍對伊朗開戰以來，現貨黃金也累計下跌近 17%。

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