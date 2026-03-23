〈貴金屬盤後〉黃金連九黑 川普延後伊朗發電設施助跌幅收斂

鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-24 06:36

現貨黃金周一 (23 日) 連續第九個交易日下跌，盤中一度觸及四個月低點，美國總統川普延後對伊朗基礎設施打擊，是讓跌幅收斂的主因。

黃金現貨價下跌 1.8%，報每盎司 4407.06 美元，盤中一度跌逾 8%。

4 月交割的黃金期貨下跌 3.7%，報每盎司 4407.30 美元。

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High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說：「昨夜的拋售是過去幾個交易日多頭平倉的延續，主要受升息預期推動。川普在 Truth Social 上的發文引發了戲劇性反轉，這個消息導致各個市場走勢廣泛反轉——無論是金屬、能源還是股票。」

他說：「可以合理推測，市場波動性將持續。」

川普表示，他已下令將原本對伊朗發電廠發動的攻擊推遲五天，並表示美國正與伊朗就結束戰爭進行磋商。不過，被認為可能在對美接觸中代表伊朗的議會議長 Mohammad Baqer Qalibaf 卻在社交媒體上表示，尚未進行任何會談。

自中東衝突在 2 月 28 日爆發以來，現貨黃金已下跌 15%，若與 1 月 29 日觸及的每盎司 5594.82 美元歷史高點相比，更一路回跌約 20%。

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