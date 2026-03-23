〈貴金屬盤後〉黃金連九黑 川普延後伊朗發電設施助跌幅收斂
鉅亨網編譯余曉惠
現貨黃金周一 (23 日) 連續第九個交易日下跌，盤中一度觸及四個月低點，美國總統川普延後對伊朗基礎設施打擊，是讓跌幅收斂的主因。
High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說：「昨夜的拋售是過去幾個交易日多頭平倉的延續，主要受升息預期推動。川普在 Truth Social 上的發文引發了戲劇性反轉，這個消息導致各個市場走勢廣泛反轉——無論是金屬、能源還是股票。」
他說：「可以合理推測，市場波動性將持續。」
近來因伊朗局勢導致的能源價格上漲，強化了市場對利率將維持在高點更長一段時間的看法。儘管黃金素有規避通膨和避險資產的封號，但隨著利率上升，持有這種不孳息金屬的機會成本跟著上揚，導致黃金難以從中受益。
川普表示，他已下令將原本對伊朗發電廠發動的攻擊推遲五天，並表示美國正與伊朗就結束戰爭進行磋商。不過，被認為可能在對美接觸中代表伊朗的議會議長 Mohammad Baqer Qalibaf 卻在社交媒體上表示，尚未進行任何會談。
川普發言後，油價急挫，美元下跌。美元走弱使得以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言更具性價比。
自中東衝突在 2 月 28 日爆發以來，現貨黃金已下跌 15%，若與 1 月 29 日觸及的每盎司 5594.82 美元歷史高點相比，更一路回跌約 20%。
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