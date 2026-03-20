〈貴金屬盤後〉黃金連八黑 美國增兵中東傳言讓市場更焦慮升息
鉅亨網編譯余曉惠
現貨黃金周五 (20 日) 下挫近 2%，連續第八個交易日收黑，美國據傳將在中東增派部隊，讓市場更加擔憂油價將加劇上漲、刺激通膨升溫並觸發升息。
路透引述三名美國官員說法報導，美國正向中東增派數千名海軍陸戰隊員和水兵，受此消息影響，美元及美國公債殖利率延續漲勢。
當美元升值，以美元計價的黃金對其他貨幣持有者的吸引力也會降低。
自 2 月 28 日美以兩國襲擊伊朗以來，這場戰爭已造成數千人死亡，戰火蔓延至整個中東地區，並衝擊全球經濟。伊朗對荷姆茲海峽的長期封鎖可能導致能源價格居高不下，並助長通膨。
獨立貴金屬交易員 Tai Wong 說：「在周末到來之前，市場正走在慣常的憂慮之牆上，金、銀價格正被拖累走低。經過本周因升息疑慮引發的劇烈回檔之後，貴金屬走勢尤為震盪。價格應該會很快出現盤整，但過程將充滿波折。」
黃金通常被視為規避通膨和不確定性的工具，但利率上升削弱了這種無收益資產的吸引力。
全球主要券商認為，歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BOE) 升息的可能性正在增加，最早可能在 4 月。美國聯準會 (Fed) 周三維持利率不變，並預測通膨將走高，而主席鮑爾表示，由於戰爭的影響，未來的政策面臨異常高的不確定性。
其他貴金屬交易
這三種金屬周線都下滑。
- 弱勢美元來襲！2026 歐日圓操作全攻略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉全球利率估維持在高點 黃金重挫逾4%、連七日收黑
- 〈貴金屬盤後〉Fed按兵不動 現貨金價跌破5000美元創逾一個月低點
- 〈貴金屬盤後〉Fed決策會議登場 黃金在5000美元附近徘徊
- 〈貴金屬盤後〉黃金現貨跌破5000美元 中東衝突恐讓利率更長時間保持在高點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇