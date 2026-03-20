鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-21 06:53

現貨黃金周五 (20 日) 下挫近 2%，連續第八個交易日收黑，美國據傳將在中東增派部隊，讓市場更加擔憂油價將加劇上漲、刺激通膨升溫並觸發升息。

〈貴金屬盤後〉黃金連八黑 美國增兵中東傳言讓市場更焦慮升息 (圖:Shutterstock)

黃金現貨價下跌 1.8%，報每盎司 4563.64 美元，盤中曾上漲 1%。

4 月交割的黃金期貨下跌 0.7%，報每盎司 4574.90 美元。

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路透引述三名美國官員說法報導，美國正向中東增派數千名海軍陸戰隊員和水兵，受此消息影響，美元及美國公債殖利率延續漲勢。

自 2 月 28 日美以兩國襲擊伊朗以來，這場戰爭已造成數千人死亡，戰火蔓延至整個中東地區，並衝擊全球經濟。伊朗對荷姆茲海峽的長期封鎖可能導致能源價格居高不下，並助長通膨。

獨立貴金屬交易員 Tai Wong 說：「在周末到來之前，市場正走在慣常的憂慮之牆上，金、銀價格正被拖累走低。經過本周因升息疑慮引發的劇烈回檔之後，貴金屬走勢尤為震盪。價格應該會很快出現盤整，但過程將充滿波折。」

全球主要券商認為，歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BOE) 升息的可能性正在增加，最早可能在 4 月。美國聯準會 (Fed) 周三維持利率不變，並預測通膨將走高，而主席鮑爾表示，由於戰爭的影響，未來的政策面臨異常高的不確定性。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 4.8%，報每盎司 69.39 美元。

現貨白金下跌 0.9%，報每盎司 1953.18 美元。

現貨鈀金下跌 1.6%，報每盎司 1423.59 美元。