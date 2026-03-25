鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-26 06:28

中東戰火重創位於卡達的全球最大液化天然氣 (LNG) 樞紐拉斯拉凡工業城 (Ras Laffan)，使西方天然氣供應商與貿易商成為市場動盪下的主要受益者，投資人看好供應路線避開中東地區的能源業者將能從天然氣價格漲勢中大賺一筆，這當中又以美國天然氣出口商 Venture Global(VG-US) 表現最為亮眼，其股價自衝突爆發以來已大漲逾 70%。

卡達LNG出口恐停擺五年！美國天然氣業者成中東戰事贏家 Venture Global開戰以來飆逾70% (圖:Shutterstock)

基本面比原油更緊繃

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Jefferies 分析師 Mike Wilson 說：「天然氣價格飆升是市場最關鍵的訊息，顯示基本面供需動態比原油更為緊繃。」自衝突爆發以來，布蘭特原油累計漲幅已超過 40%。

雖然歐洲直接從全球第二大 LNG 生產國卡達進口的數量相對少，但在

荷姆茲海峽實質上遭封鎖之後，亞洲買家被迫與歐洲競爭美國貨源，導致全球氣價一路奔高。

貨運轉向與產能現況

分析師指出，美國 LNG 出口終端目前接近滿載運行，代表額外供應只能透過現有船貨「轉向」、而非增加產量來實現。

Bernstein 分析師 Irene Himona 形容：「如果你想在柏林多得到一船美國天然氣，你必須出價高到足以讓該船從東京轉向。」

股票投資人目前焦點擺在哪些公司能把價格衝擊轉化為獲利。分析師認為，Venture Global 的地位最為獨特，因其位於美國墨西哥灣沿岸的 Plaquemines 設施，大部分產出是透過現貨招標銷售，而非與目前相對穩定的美國天然氣價格掛鉤的長約。

相較之下，較依賴合約定價的美國 LNG 供應商漲幅較小，儘管表現仍優於能源類股大盤。

Guinness 全球能源策略基金經理人 Will Riley 說：「美國 LNG 產業是這一切的明顯受益者。」

LNG 開發商 NextDecade(NEXT-US) 與出口商切尼爾能源 (Cheniere Energy)(LNG-US) 股價，自戰爭爆發以來分別上漲 34% 與 25%，遠優於 MSCI 能源指數同期約 10% 漲幅。其他地區如澳洲的 Woodside、Santos 及 Golar LNG 等個股表現，也都超越 MSCI 能源指數。

投資人也青睞其他西方天然氣貿易商與歐洲供應商。透過管道供氣給歐洲的挪威 Equinor、生產商 Aker BP 與 Var Energi，以及全球最大 LNG 貿易商殼牌 (Shell)，都持續跑贏能源類股大盤。

長期供應受阻的可能性

儘管 LNG 類股在大漲一波之後的走勢可能更加波動，但分析師仍抱持看漲的立場，原因在於，卡達拉斯拉凡能源設施遇襲受損之後，該國約 17% 的產能面臨長達五年的停擺，顯示市場重回戰前水準的時間將拉長。

分析師也指出，若卡達延後「北方氣田擴張計畫」(North Field East, NFE)，將對供應產生更長期的影響。