鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-26 08:30

《CNBC》報導，有消息指出，馬斯克 (Elon Musk) 旗下 SpaceX 最快可能於本周申請上市，帶動太空概念股周三 (25 日) 大幅上漲。

衛星設計公司 AST SpaceMobile(ASTS-US) 與 Rocket Lab(RKLB-US) 股價雙雙大漲約 10%。火箭製造商 Firefly Aerospace(FLY-US) 大漲 16%，而今年 1 月 IPO 的航太公司 York Space(YSS-US) 則上漲 5%。

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根據 The Information 報導，市場高度期待的 SpaceX 上市，募資規模可能超過 750 億美元。CNBC 先前也報導，這可能成為史上最大 IPO，估值上看 1.75 兆美元。

SpaceX 上個月已收購馬斯克的 AI 公司 xAI，交易使合併後公司估值達 1.25 兆美元。

太空產業近期受惠於市場對 SpaceX 的高度關注、美國總統川普提出的「金穹」(Golden Dome)防禦系統計畫，以及人工智慧 (AI) 基礎設施需求激增等因素。

隨著 AI 發展帶動資料中心快速擴建，電力成本持續上升。有觀點提出將資料中心部署至太空作為解方，但仍面臨高成本與火箭發射能力有限等多重障礙。