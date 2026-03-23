鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-23 15:10

全球液化天然氣 (LNG) 出口量已跌至 6 個月來的低點，隨著中東衝突阻礙了航運流程，抵消了美國及其他地區近期新增的供應量。

中東衝突升溫 全球液化天然氣出口跌至半年低點(圖:shutterstock)

根據《彭博》對 Kpler 船舶追蹤數據的分析，液化天然氣出貨量的 10 日移動平均值自本月初以來已下降約 20%，降至 110 萬噸，為去年 9 月以來最低。數據顯示，這波跌幅主要來自卡達，其次是阿拉伯聯合大公國，這兩個國家皆需經由荷姆茲海峽向亞洲與歐洲客戶運送燃料。

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根據 Wood Mackenzie 的分析，卡達的 LNG 生產自 2026 年 3 月 2 日起已完全停止，並於 3 月 4 日宣布進入不可抗力狀態。此舉從市場中移除了每年約 8,000 萬噸的供應量，約占全球 LNG 總供應量的 19%。

原本市場預期僅為期兩個月的短期中斷，但隨著襲擊造成的損害超乎預期，部分生產線可能需要數年時間才能完成修復。

此外，原本預計於 2026 年底啟動的「北場東」(North Field East) 擴張計畫，現也面臨重大延誤，將重塑 2027 至 2028 年的供應增長預期。

據《Lngindustry.com》報導，亞洲買家對卡達 LNG 的依賴度極高，2025 年卡達約 90% 的出口量銷往亞洲。在供應緊縮下，許多國家與地區正面臨嚴重威脅：

台灣：由於缺乏替代能源，可能不得不增加對燃煤發電的依賴。

孟加拉與印度：對現貨價格極度敏感，難以吸收能源成本上漲帶來的經濟衝擊。

在歐洲，LNG 供應減少將使儲氣庫注入速度放緩，預計儲量僅能達到約 70%，遠低於往年水準，這將加速歐洲重回燃煤發電的進程。