鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
全球液化天然氣 (LNG) 出口量已跌至 6 個月來的低點，隨著中東衝突阻礙了航運流程，抵消了美國及其他地區近期新增的供應量。
根據《彭博》對 Kpler 船舶追蹤數據的分析，液化天然氣出貨量的 10 日移動平均值自本月初以來已下降約 20%，降至 110 萬噸，為去年 9 月以來最低。數據顯示，這波跌幅主要來自卡達，其次是阿拉伯聯合大公國，這兩個國家皆需經由荷姆茲海峽向亞洲與歐洲客戶運送燃料。
根據 Wood Mackenzie 的分析，卡達的 LNG 生產自 2026 年 3 月 2 日起已完全停止，並於 3 月 4 日宣布進入不可抗力狀態。此舉從市場中移除了每年約 8,000 萬噸的供應量，約占全球 LNG 總供應量的 19%。
原本市場預期僅為期兩個月的短期中斷，但隨著襲擊造成的損害超乎預期，部分生產線可能需要數年時間才能完成修復。
此外，原本預計於 2026 年底啟動的「北場東」(North Field East) 擴張計畫，現也面臨重大延誤，將重塑 2027 至 2028 年的供應增長預期。
據《Lngindustry.com》報導，亞洲買家對卡達 LNG 的依賴度極高，2025 年卡達約 90% 的出口量銷往亞洲。在供應緊縮下，許多國家與地區正面臨嚴重威脅：
過去 1 年來，受惠於美國和加拿大新項目的啟動，全球液化天然氣產量原本穩定增長。然而，隨著卡達產量的損失以及荷姆茲海峽——這條承載全球約五分之一液化天然氣供應的關鍵航道——實際上遭到關閉，先前的增長已悉數被抵消。
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