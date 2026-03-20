鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-20 15:10

澳洲總理艾班尼斯 (Anthony Albanese) 已要求財政部研究對龐大的液化天然氣 (LNG) 產業徵收暴利稅，以利用天然氣價格飆升的利多。

中東戰火推升天然氣價格 澳洲政府研議課徵LNG暴利稅(圖:shutterstock)

能源部長 Chris Bowen 周五 (20 日) 的記者會上證實了這項模擬請求，但由於涉及機密的內閣程序，他並未提供更多細節。

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全球液化天然氣價格因中東戰爭導致的供應中斷而大幅上漲。卡達境內供應全球約五分之一出口量的關鍵樞紐「拉斯拉凡 (Ras Laffan) 液化天然氣中心」，在本周伊朗的飛彈襲擊中遭受嚴重損壞，修復可能需要數年時間。與此同時，由於荷姆茲海峽實際上仍處於封閉狀態，貨運依然受困。

澳洲去年是全球第三大液化天然氣出口國，截至 2025 年 6 月的一年內，出口量近 8,000 萬噸，價值 650 億澳元 (約 460 億美元)，主要銷往日本、南韓和中國。

根據產業遊說團體「澳洲能源生產商 (Australian Energy Producers)」的數據，油氣產業在 2024 年至 2025 年間支付了約 220 億澳幣的稅收和特許權使用費。團體警告，提高稅收將抑制對新天然氣供應的投資，導致國內市場短缺，並在通膨高企之際增加家庭負擔。

這一遊說團體執行長 Samantha McCulloch 表示，徵收暴利稅將使澳洲更容易受到未來能源衝擊的影響。她指出，儘管國際價格飆升，但澳洲國內天然氣價格仍相對較低且供應充足。

除了澳洲，其他國家也採取了類似行動。其中，德國財政部正考慮對能源公司徵收暴利稅，以獲取戰爭帶來的更高利潤，並用這項稅收資助消費者救濟。