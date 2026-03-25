國會否決禁用令後 英國推宵禁、限時試點實驗 探索青少年社群媒體管制模式

鉅亨網新聞中心 2026-03-26 04:10

英國政府推動青少年網路使用管制再出新措施，在國會否決全面禁止 16 歲以下使用社群媒體後，官方宣布將針對數百名青少年展開實驗性限制措施。

（圖：Shutterstock)

英國科學、創新與科技部周三 (25 日) 表示，將進行為期 6 週的試點計畫，涵蓋全國約 300 名青少年，透過不同強度的限制方式，評估社群媒體對青少年身心健康的影響。

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此次試點為今年啟動的數位福祉諮詢計畫一環，該計畫已收到來自家長與孩童約 3 萬份回應，主要聚焦社群媒體對青少年生活與心理的影響，並預計於 5 月 26 日截止。試驗將分為 4 種介入方式，其中一組家長需使用家長控制功能移除或停用特定應用程式；第二組限制青少年每日使用熱門社群平台 1 小時，包括 Instagram、TikTok 與 Snapchat；第三組則設定晚上 9 時至隔日 7 時的使用宵禁；最後一組則維持不設限制，作為對照組。

該政策推出前不久，英國國會才剛否決將 16 歲以下全面禁用社群媒體納入《兒童福祉與學校法案》的提案。隨後，英國網路安全監管機構 Ofcom 和資訊專員辦公室呼籲科技公司加強保護未成年用戶，包括提升年齡驗證技術以及防止陌生人接觸青少年。

在國際間，對青少年使用社群媒體的限制逐漸升溫。澳洲已於去年 12 月成為全球首個禁止 16 歲以下使用社群媒體的國家；西班牙則於今年 2 月成為歐洲首個實施類似禁令的國家；法國國民議會亦支持對 15 歲以下青少年實施禁令，若參議院通過，預計將於 9 月新學年開始施行。

此外，英國同步啟動一項大型科學研究，針對減少社群媒體使用對青少年福祉的影響進行分析，涵蓋睡眠、壓力、身體形象與其他健康指標。該研究由劍橋大學心理學家 Amy Orben 教授與布拉德福德健康研究機構共同主導，預計納入來自 10 所學校、約 4,000 名 12 至 15 歲學生參與。