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福特號撤離中東！火災撼動美軍布局 彭博：暴露該型號長期存在的技術與保障問題

鉅亨網編譯陳韋廷

美軍最大最新的核動力航艦「福特號」周一 (23 日) 撤離中東戰區，抵達希臘克里特島進行維修，該航艦日前因艦上洗衣房發生火災，結果導致 3 名水兵受傷、200 餘人因吸入濃煙接受治療，多個艙室及大量床位損毀，暴露出可靠性隱患。

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福特號撤離中東！火災撼動美軍布局 彭博：暴露該型號長期存在的技術與保障問題(圖:shutterstock)

《彭博資訊》報導，五角大廈測試機構最新報告指出，自 2017 年開始服役的「福特號」航艦在作戰效能方面仍存在不確定性。關鍵系統包括艦載機彈射回收裝置、雷達系統、武器彈藥升降機等均缺乏充足實戰測試數據，難以評估其實際攔截飛彈、偵測敵機的能力。該艦甚至缺乏足夠床位容納全體船員，「影響生活品質」。


此次洗衣房火災並非個案。自去年 6 月起，「福特號」已連續部署 9 個月，先後參與對委內瑞拉和伊朗的軍事行動。

報導指出，此事凸顯美國海軍在實施「砲艦外交」過程中所承受的巨大壓力。即便最先進的航艦也難避免因高強度作戰任務而揭露保障體系缺陷。

「福特號」被迫返航維修，不僅影響目前軍事部署，也引發對福特級航艦整體作戰效能的質疑。

在缺乏充分實戰驗證的情況下，這些技術缺陷可能限制美軍未來在全球的力量投射能力。這次事件也為各國海軍建設提供了重要警示：尖端裝備需經過充分測試才能形成有效戰鬥力。


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美伊戰爭福特號航空母艦砲艦外交荷姆茲海峽希臘克里特島海軍美軍

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