鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-25 19:00

美軍最大最新的核動力航艦「福特號」周一 (23 日) 撤離中東戰區，抵達希臘克里特島進行維修，該航艦日前因艦上洗衣房發生火災，結果導致 3 名水兵受傷、200 餘人因吸入濃煙接受治療，多個艙室及大量床位損毀，暴露出可靠性隱患。

福特號撤離中東！火災撼動美軍布局 彭博：暴露該型號長期存在的技術與保障問題(圖:shutterstock)

《彭博資訊》報導，五角大廈測試機構最新報告指出，自 2017 年開始服役的「福特號」航艦在作戰效能方面仍存在不確定性。關鍵系統包括艦載機彈射回收裝置、雷達系統、武器彈藥升降機等均缺乏充足實戰測試數據，難以評估其實際攔截飛彈、偵測敵機的能力。該艦甚至缺乏足夠床位容納全體船員，「影響生活品質」。

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此次洗衣房火災並非個案。自去年 6 月起，「福特號」已連續部署 9 個月，先後參與對委內瑞拉和伊朗的軍事行動。

報導指出，此事凸顯美國海軍在實施「砲艦外交」過程中所承受的巨大壓力。即便最先進的航艦也難避免因高強度作戰任務而揭露保障體系缺陷。

「福特號」被迫返航維修，不僅影響目前軍事部署，也引發對福特級航艦整體作戰效能的質疑。