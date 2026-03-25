鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-25 18:00

加拿大正積極掌握伊朗衝突帶來的能源市場機遇，尋求擴大全球市佔率。加拿大能源與自然資源部長 Tim Hodgson 日前在標普全球能源會議上指出，隨著伊朗關閉荷姆茲海峽，盟友對加拿大等可靠能源供應國的需求日益凸顯。

受益的不止俄國！全球因石油而恐慌 「這1國」也看到了龐大商機(圖:shutterstock)

《巴隆周刊》報導，目前加拿大絕大部分能源出口流向美國，但近年來已開始向中國等亞洲國家出口液化天然氣及原油。

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Arc Energy Institute 常務董事 Jackie Forrest 透露，加拿大液化天然氣公司今年預計將簽署新長期合約。

在荷姆茲海峽遭封鎖、中東液化天然氣設施受損的背景下，亞洲買家正積極尋求多元化供應管道。

地理優勢成為加拿大拓展亞洲市場的關鍵。相較於需經由巴拿馬運河的美國航線，從加拿大西岸直達亞洲的航程更短、較暢通。

去年夏季，加拿大首次向亞洲輸送液化天然氣，並計畫在 2030 年將出口能力提升至每日 61 億立方英尺，總理卡尼更設定 2040 年實現規模翻倍的目標。

石油出口也在加速佈局。加拿大卡尼政府與阿爾伯塔省正推動管道計畫申請程序，計畫將每日至少 100 萬桶油砂原油輸送至西海岸。

阿爾伯塔省能源與礦產部長 Brian Jean 透露，正與多個司法管轄區進行管道融資談判，預計 2030 年日均石油產量達 60-610 萬桶，2035 年可望突破 800 萬桶。

油砂開採成為當前高油價環境下的受益者。根據 Enverus 數據，油砂原油損益平衡成本僅每桶 30-40 美元。帝國石油、森科能源等加拿大油砂企業股價自中東衝突爆發以來漲超 10%，今年累漲 45% 以上，跑贏美國能源股 36% 的漲幅。

早早布局加拿大能源的國際企業同步受益。康菲石油在油砂領域投入大量資金，殼牌不僅投資加拿大液化天然氣第一期項目，亦考慮參與第二期建設。

殼牌執行長 Wael Sawan 指出，能源供應多元化是十年前便開始推進的長期策略，當前局勢印證了這一佈局的前瞻性。