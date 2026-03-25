鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-25 15:54

據《彭博》報導，知情人士透露，印度煉油商已購買約 6,000 萬桶俄羅斯原油，預計將於下個月交付。由於中東戰爭導致供應流動受阻，此舉緩解了供應方面的擔憂。

因應供應短缺 印度狂掃6000萬桶俄羅斯原油 預計4月交付(圖:shutterstock)

報導稱，這些貨物的成交價格比布蘭特原油每桶溢價 5 至 15 美元。根據數據情報公司 Kpler 的資料，這一採購量與本月持平，但比 2 月份的採購量增加了兩倍以上。

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這波採購熱潮源於美國的一項豁免條款，條款允許印度接收在 3 月 5 日前已裝載至船隻的俄羅斯石油，以抵消荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 實質封鎖所導致的短缺。這項措施隨後擴大至其他國家，並更新為允許購買 3 月 12 日前已在海上運輸的原油。

印度高度依賴進口石油，並在 2022 年初俄烏戰爭爆發後，成為俄羅斯折扣原油的主要買家。然而，在美國的壓力下，印度從去年底開始大幅減少採購，轉向購買沙烏地阿拉伯和伊拉克的原油，但其中大部分在戰爭爆發後受困於波斯灣內。

新德里官員預計，只要荷姆茲海峽的干擾持續，美國的豁免期就會延長。

消息人士稱，先前自去年 12 月以來一直避開俄羅斯石油的曼格洛爾煉油化工 (Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.) 和印度米塔爾能源 (Hindustan Mittal Energy Ltd.) 等煉油商，目前均已重返市場。

除了增加購買俄羅斯石油外，隨著戰爭拖延，印度加工商也在尋找其他來源以實現供應多樣化。

根據 Kpler 的數據，印度 4 月份預計到貨的委內瑞拉原油採購量為 800 萬桶，創下 2020 年 10 月以來的最高紀錄。