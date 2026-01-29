鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-29 08:10

素有「新債王」支稱的雙線資本 (Doubleline Capital) 創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach) 週三(28 日) 表示，在聯準會(Fed) 主席鮑爾(Jerome Powell) 剩餘任期內，美國貨幣政策可望持續按兵不動，他不認為還會再看到降息。

新債王岡拉克：相當篤定鮑爾任內不會再降息 (圖：REUTERS/TPG)

岡拉克週三受訪時指出，他相當篤定鮑爾任內不會再有一次降息行動。

他認為，鮑爾近期刻意傳達的訊息，是通膨仍略高，但情況已不像幾個月前那般令人擔憂，同時失業率也未再出現明顯上升趨勢，顯示勞動市場正趨於穩定。

鮑爾任期將在 2026 年 5 月屆滿，目前僅剩下 3 月與 4 月兩場利率決策會議，若新任主席順利獲得參議院確認，預計將於 6 月會議接棒。

聯準會週三決議維持聯邦資金利率目標區間在 3.5% 至 3.75% 不變，會後聲明指出，美國經濟活動仍以穩健步調擴張，失業率也出現部分穩定跡象。

鮑爾在記者會上表示，從近期公布的經濟數據來看，越來越難認定當前政策仍具高度緊縮性，這也是不少聯準會官員的共同觀點。

不過，利率期貨市場的看法仍略有不同。根據 CME FedWatch 工具顯示，交易員目前仍預期在 2026 年底前可能出現兩次、各 1 碼的降息。

岡拉克認為，鮑爾的發言反映出聯準會雙重使命，即穩定物價與充分就業之間的緊張關係正在緩和，他也認同這樣的政策基調，並指出鮑爾正在為未來的政策方向預作鋪陳。

此外，在投資配置方面，岡拉克重申看好海外市場，建議投資人可將投資組合中約 30% 至 40% 配置於未避險的國際股票。