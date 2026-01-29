新債王岡拉克：相當篤定鮑爾任內不會再降息
鉅亨網編譯羅昀玫
素有「新債王」支稱的雙線資本 (Doubleline Capital) 創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach) 週三(28 日) 表示，在聯準會(Fed) 主席鮑爾(Jerome Powell) 剩餘任期內，美國貨幣政策可望持續按兵不動，他不認為還會再看到降息。
岡拉克週三受訪時指出，他相當篤定鮑爾任內不會再有一次降息行動。
他認為，鮑爾近期刻意傳達的訊息，是通膨仍略高，但情況已不像幾個月前那般令人擔憂，同時失業率也未再出現明顯上升趨勢，顯示勞動市場正趨於穩定。
鮑爾任期將在 2026 年 5 月屆滿，目前僅剩下 3 月與 4 月兩場利率決策會議，若新任主席順利獲得參議院確認，預計將於 6 月會議接棒。
聯準會週三決議維持聯邦資金利率目標區間在 3.5% 至 3.75% 不變，會後聲明指出，美國經濟活動仍以穩健步調擴張，失業率也出現部分穩定跡象。
鮑爾在記者會上表示，從近期公布的經濟數據來看，越來越難認定當前政策仍具高度緊縮性，這也是不少聯準會官員的共同觀點。
不過，利率期貨市場的看法仍略有不同。根據 CME FedWatch 工具顯示，交易員目前仍預期在 2026 年底前可能出現兩次、各 1 碼的降息。
岡拉克認為，鮑爾的發言反映出聯準會雙重使命，即穩定物價與充分就業之間的緊張關係正在緩和，他也認同這樣的政策基調，並指出鮑爾正在為未來的政策方向預作鋪陳。
此外，在投資配置方面，岡拉克重申看好海外市場，建議投資人可將投資組合中約 30% 至 40% 配置於未避險的國際股票。
他指出，若美元進入長期走弱循環，即使美國經濟放緩，海外資產仍有機會同時受惠於當地貨幣對美元升值，成為投資組合的重要支撐。
標普 500 指數週三 (28 日) 觸及重要里程碑，盤中首度升破 7000 點整數關卡，但隨著聯準會維持利率不變、並上修對經濟成長的評估，該指數隨後回落。金價盤中突破每盎司 5,400 美元，再創歷史新高，美元反彈，日元急速走貶，國際油價創四個月新高。
