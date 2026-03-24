鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-24 12:20

一向看好特斯拉 (TSLA-US) 的分析師 Trip Chowdhry 近日卻向客戶發布了強烈的賣出建議，並將 2026 年股價目標定為 150 美元。

特斯拉股價看空警示！長期大多頭喊賣出、定目標價150美元

根據《Investing.com》報導，Chowdhry 警告，特斯拉的人工智慧（AI）投資敘事已經破滅。年初至今，特斯拉股價已下跌 18%。

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Chowdhry 將特斯拉的情況比作 3D 系統 (DDD-US) ，他聲稱，其公司 Global Equities Research 曾於 2013 年準確預測該公司股價將從 84 美元高點崩跌至目前 1.93 美元。

他在報告中表示：「特斯拉、xAI 故事的投資邏輯已經失效，等待這兩家公司提出下一個故事以推升股價是極其愚蠢的。」

Chowdhry 宣稱其投資預測成功率約為 85%。他挑戰投資者提供證據，證明特斯拉不是「AI 文盲」，並警告不要陷入「投資慣性論點」，這種慣性曾在數年前誤導 3D 系統的投資者。

他表示：「當年我們在 DDD 上的判斷被證明是正確的，而現在我們在 TSLA 上的判斷也會被證明正確。」他並敦促客戶「趁現在還能將 TSLA 盈利了結」。

華爾街壓力不斷增加

Chowdhry 的看空觀點，正值華爾街對特斯拉估值和短期前景日益質疑之際。

瑞銀分析師 Joseph Spak 最近將特斯拉 2026 年第一季交付量預估下修至 34.5 萬輛，比 2025 年第四季的 42.1 萬輛下跌 18%，也低於市場共識的 37.1 萬輛，並維持「賣出」評級，股價目標為 352 美元。

摩根士丹利 (MS-US) 於 2025 年 12 月將特斯拉評級從「增持」下調至「中性」，分析師 Andrew Percoco 認為 AI 預期過高，使股價接近合理估值，給出 425 美元目標價。

美國銀行 (BAC-US) 亦將評級從「買入」下調至「中性」，指出特斯拉現有估值中約 50% 來自 robotaxi 服務，但執行風險極高。

目前特斯拉股價相當於未來 12 個月預估盈餘的約 210 倍，是標普 500 指數中第二昂貴的公司。

分析師共識顯示，23 人建議買入、17 人持有、8 人賣出，平均目標價為 421.27 美元。

投資者關注重點

分析指出，投資者應關注特斯拉預計於 4 月初公布的 2026 年第一季交付數據，屆時將驗證需求是否已下降至瑞銀（UBS）預估的 34.5 萬輛，或仍接近市場共識的 37.1 萬輛。

4 月底財報電話會議中，管理層對 AI 計畫、robotaxi 推出時程以及毛利率趨勢的評論，也將成為評估公司是否能支撐其高估值的重要依據。

分析師對特斯拉的看法出現前所未有的分歧，像 Chowdhry 目標價 150 美元的悲觀派，與 Wedbush 目標價 600 美元的樂觀派，形成巨大差距。