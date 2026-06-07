鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-07 09:45

上週五 (5 日) 美股四大指數全面大跳水，費半指數暴跌 10.26%，台指期夜盤重挫 3006 點（跌幅 6.65%），創下期交所盤後交易最大單日跌點紀錄。面對波動劇烈的市場，為協助交易人迅速掌握期貨市場最新發展與風險控管，期交所將自 6 月 9 日至 6 月 26 日巡迴台北、台中、高雄及新竹等地，共舉辦 6 場「商品及制度調整宣導說明會」，引領市場資金落實風險防護。

本次巡迴說明會將詳細介紹兩項 7/6 上路的優化措施。第一項重要調整為「調整股票期貨千元以上最小升降單位」，將現行 1 元最小升降單位（Tick）擴大適用至 500 元以上、未滿 2500 元的股票期貨，此舉將有效縮小千元以上高價股期的報價價差，並降低交易成本，進一步提升整體市場的交易效率。

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第二項調整則為「國外 ETF 期貨及選擇權改採 3 階段漲跌幅」，期交所決定將國外成分證券 ETF 期貨及選擇權，正式納入「三階段漲跌幅機制」。當市場遭遇極端行情時，該機制能提供更細緻的價格保護，防止恐慌情緒造成非理性的價格超跌或超漲。

說明會中也將進一步解析期交所商品的最新發展現況，並針對近期修正的風險控管、盤後交易時段部位處理等重點進行系統性提醒。同時，活動亦邀請多位业界實戰講師，現場分享期貨與選擇權的最新操作策略，採實體方式舉辦，歡迎各區域從業人員與交易人就近參加。

除了新制說明會，期交所針對想深入學習期貨新知與策略的交易人，更精心規劃了一系列期權基礎應用與進階實務課程。其中，6 月 24 日與 6 月 25 日的課程，將特別從總體經濟面切入風險管理，深入解讀美國聯準會（Fed）FOMC 會議現況，引導學員從複雜的總經指標中洞察交易機會，並解析如何利用 ETF 衍生槓桿模式落實全面風險管理。

邁入 7 月份，課程將聚焦於「期權全攻略與自動化建構」，內容從期貨與選擇權的基礎特性入門，一氣呵成銜接至進階策略實務。課程不僅深入解析近日成為市場焦點的夜盤機制與風險控管，更進一步帶入技術籌碼分析與自動化交易佈局，協助交易人建構出清晰且完整的操作邏輯。