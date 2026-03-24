鉅亨網編輯林羿君 2026-03-24 14:20

川普一則推文，讓 TACO 交易再次上演，凸顯出一個現象：市場不在乎真相，真正買進的是川普對「市場崩跌」的恐懼，他的反覆無常反而成為遏制空頭的一劑猛藥。

真假不重要！解析川普「推文救市」：對崩盤的恐懼才是最強護盤。(圖:shutterstoc)

川普周一 (23 日) 在社群媒體上宣布延後對伊朗能源設施的攻擊期限，並宣稱雙方正進行「富有成效」的對話，全球市場隨即上演了一場劇烈的逆轉大戲。標普 500 指數創下數月來最大單日漲幅，原油價格應聲跌破百美元大關。

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然而，在伊朗官方迅速出面否認談判說法後，市場卻並未出現崩潰式的回吐，反而維持了相當程度的漲幅。

這一現象向全球投資人揭示了一個深刻的現實：在當下的交易邏輯中，川普言論的真實性早已退居其次，市場真正買進的是總統對「市場崩跌」的恐懼，以及這種反覆無常背後所形成的奇特穩定效應。

心理博弈：TACO 交易的重現與底線

當川普宣布將動武期限延後 5 天時，華爾街迎來了久違的喘息空間。在此之前，標普 500 指數正承受著一年來最長的週線連跌壓力，荷姆茲海峽的封鎖風險與通膨飆升的陰影，讓債市蒸發了超過 2.5 兆美元。

川普的及時「滅火」，被市場解讀為經典的「TACO 交易」回歸，市場相信行政部門最終會為了維護股市表現而收斂極端行動。

這顯示在投資人眼中，川普對糟糕經濟數據與股市拋售的極度厭惡，已成為遏制軍事與政治極端行動的最後防線。市場交易的並非和平的實質進展，而是確認了川普仍將股市視為其執政成就的晴雨表。

這種底線的揭示，對於因恐懼而離場的資金具有強大的吸引力。即便伊朗方面的否認讓談判的真實性被打上問號，但華爾街的邏輯在於：只要總統願意開口「利多」，就代表他意識到實體經濟已瀕臨墜落懸崖的邊緣。

這種意識本身就是一種保障，確保了政策制定者在採取下一步激進行動前，會因為顧慮市場反應而猶豫不決。因此，即便言辭存疑，華爾街依然選擇在大漲中跟進，因為他們買入的是一份由白宮簽署的「市場保險單」。

明知存疑為何依然大漲？

為什麼專業的華爾街投資人，在面對頻繁被打臉的訊息時，依然選擇大規模買入？專家指出，目前的交易邏輯更像是一場凱因斯主義下的「選美比賽」。

投資人並非基於事實本身進行交易，而是基於「預期他人的預期」來行動。即便個別投資人懷疑停火說辭是一場謊言，只要他們認為其他參與者會視此為利多並買進，他們就會為了避免錯失機會（FOMO）而迅速跟單。

在這種集體心理的作用下，真相的權重被大幅稀釋，取而代之的是市場情緒的短暫修復與對原油價格下跌的積極響應。

此外，油價的暴跌為股市反彈提供了實質的基準支撐。當布蘭特原油瞬間跌落 13% 時，對全球供應鏈與通膨壓力的緩解預期，遠比政治聲明的真偽來得更加具體。

RBC 與 BCA 等研究機構的策略師普遍認為，川普的表態顯示他正受到債券市場的強大壓力。2 年期美債殖利率的飆升已壓縮了聯準會的運作空間，若不能在短期內緩解能源危機，全球經濟將面臨停擺風險。

在這種「大到不能崩」的共識下，市場選擇相信川普會為了穩住經濟而選擇在言論上做出妥協，這種預期心理遠比具體的談判細節更能推動價格上漲。

空頭與多頭的平衡陷阱

川普最為人詬病的「不可預測性」，在當前的危機時刻反而演變成一種扭曲的市場穩定器。他的反覆無常讓市場陷入了一種不確定性的僵局：多頭因為擔心隨時可能出現的政策反轉而不敢全力追漲，這反而防止了市場過熱與投機泡沫的快速積聚。

而對於空頭而言，川普這種隨時可能釋放「利多假消息」以護盤的傾向，更是一劑致命的猛藥。空頭不敢放手做空，因為他們深知一旦市場跌破總統的心理底線，一則不論真偽的推文就足以讓空頭倉位瞬間爆倉。

這種不確定性有效地防止了市場出現過度自信的單邊走勢。Piper Sandler 策略師表示，川普的反覆無常加劇了認知的不對稱，這有助於阻止信心滿滿的空頭進一步壓低市場，為各方爭取了緩衝的時間。

然而，這種由「混亂訊息」堆砌出來的穩定性也充滿了脆弱感。白宮混亂的傳遞訊息方式，讓市場在「終局臨近的信號」與「又一次表演」之間徘徊不定。

對於投資人而言，預測戰爭本身的走向或許還算有跡可循，但要預測白宮的溝通方式及其對市場的短暫衝擊力，則是一項近乎不可能的挑戰。

放錯地方的信心 還是最後的自救？

儘管市場目前沉浸在「川普救市」的情緒反彈中，但仍有分析家對此感到憂慮。當敵對行動已涉及封鎖荷姆茲海峽等實體主權衝突時，這場危機可能已不再是川普透過推文，或關稅手段就能輕易叫停的遊戲。若投資人僅僅因為總統對市場有所回應就感到鼓舞，這種信心或許是放錯了地方。