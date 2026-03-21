鉅亨網新聞中心 2026-03-21 16:40

週五（20 日），上海證券交易所官網顯示，中國國產人形機器人領軍企業宇樹科技的科創板首次公開發行（IPO）申請已獲受理。根據招股書申報稿，宇樹科技此次 IPO 計畫募資 42.02 億人民幣，保薦機構為中信證券。

宇樹科技IPO獲受理！擬募資42億、美團是第二大股東。(圖：Shutterstock)

宇樹科技計劃通過科創板募資總額達 42 億人民幣。其中，約 20.22 億人民幣將投入智慧機器人模型研發，11.10 億人民幣用於機器人本體研發，4.45 億人民幣用於新型智慧機器人產品開發，6.24 億人民幣用於智能機器人製造基地建設。

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公司表示，此次募資主要是為了響應並引領全球智慧製造與人工智慧產業的發展，加快核心技術攻關及產業化落地。

藉助上市資金，宇樹科技將建立規模化、智慧化的製造體系，持續加大研發投入，進一步提升其在具身智慧領域的全產業鏈自主創新能力，豐富產品矩陣，引領高性能通用機器人技術及應用的發展趨勢。

此外，公司強調，上市還將完善現代企業治理結構，強化董事會在戰略決策與風險管理上的職能；推行長期股權激勵計畫，建立穩健的人才引進與培養機制，重點擴充人工智慧、運動控制與感知交互等研發團隊。

宇樹科技計劃運用募集資金進一步加大對具身智慧、高精度控制及強化學習等尖端技術的投入，鞏固技術優勢，並致力於為投資者創造長期價值回報。

實際控制人王興興持股近 35%，美團成第二大股東

截至招股說明書簽署日，宇樹科技董事長、總經理兼首席技術官王興興直接持有公司約 8,671 萬股，占總股本的 23.82%，再加上通過其控制的上海宇翼持有的 10.94% 股份，合計控制公司約 34.76% 的股權。

結合特別表決權安排，發行前王興興擁有的表決權比例達 68.78%，能對股東會大部分決議施加決定性影響，是公司的控股股東及實際控制人。本次發行後，其合計表決權比例將降至不超過 65.31%。

招股書顯示，宇樹科技的主要股東包括美團 (03690-HK) 、紅杉中國、經緯創投及騰訊 (00700-HK) 等知名投資機構。截至 2025 年 6 月，最近一輪融資後公司估值達 127 億元人民幣。

其中，漢海信息、成都龍珠與 Galaxy Z 分別持有公司股份 7.61%、1.02% 及 1.02%。

值得注意的是，漢海信息為美團全資子公司；美團控制的天津三快科技有限公司作為成都龍珠有限合夥人的有限合夥人，持有成都龍珠 43.42% 的份額。

美團控制的 Dianping Investment Limited 作為 Galaxy Z 全資股東 Long-Z Fund I, LP 的有限合夥人，持有 37.80%。

此外，美團實際控制人王興還間接持有 Long-Z Fund I, LP 執行事務合夥人及成都龍珠執行事務合夥人股權的 29% 及 29.90%。

漢海信息、成都龍珠與 Galaxy Z 三方簽署一致行動協議，使三方在股東層面形成一致行動關係，最終美團合計控制公司約 9.65% 的股權，成為宇樹科技第二大股東。

紅杉中國為公司第三大股東，通過寧波紅杉與廈門雅恒一致行動，持股比例合計 7.11%；經緯創投為第四大股東，通過經緯壹號及經緯叁號一致行動，合計持股 5.45%。