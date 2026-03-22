鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-22 10:00

自上月底美以兩國空襲伊朗以來，持續的軍事衝突正深刻改變全球航運路線、供應鏈穩定性與汽車製造成本，關鍵癥結在於連接波斯灣與阿曼灣的荷姆茲海峽事遭到封鎖。

狹窄的荷姆茲海峽每日承載著全球約五分之一的石油運輸，以及大量原物料與製成品，受阻直接引發全球貿易體系震盪。

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標普全球本月初出具研報指出，航運公司因擔心捲入交火，已開始避走該海域，實際上等同於海峽全面封鎖，造成保險費率飆升，企業被迫尋求替代航線，令全球物流效率大打折扣。

標普全球首席汽車分析師 Stephanie Brinley 警告，歐洲車廠依賴的亞洲零組件供應首當其衝，嚴重威脅以「準時制」為核心的現代供應鏈。

繞行不僅拉長航程，更帶來連鎖反應。汽車預測解決方案公司 (AFS) 副總裁 Sam Fiorani 指出，航程增加數日至數星期，加上高漲的油價與「戰爭風險保費」，造成物流成本急劇上升。部分巨型貨輪每日柴油消耗量高達 20 萬加侖，燃料成本的激增進一步侵蝕企業利潤。

供應鏈中斷效應正迅速蔓延。Brinley 特別點名土耳其，因其高度仰賴進口零組件，汽車生產中斷風險高於其他地區。

作為歐洲輕型商用車的主要供應國，土耳其的困境將直接衝擊歐洲市場。

更令人擔憂的是對汽車電子產業的衝擊。Fiorani 表示，儘管伊朗不是半導體生產國，但航運混亂導致晶片滯留亞洲港口，現代汽車單車需用的 3000 顆晶片供應堪憂。