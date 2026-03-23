盤中速報 - 深證成指下跌-278.38點至13587.8205點，跌幅2.01%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日09:31，深證成指下跌278.38點（或2.01%），暫報13587.82點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.9%
- 近 1 月：-1.66%
- 近 3 月：+4%
- 近 6 月：+5.38%
- 今年以來：+2.52%
焦點個股
可燃冰概念領跌-6.73%。其中 神開股份(002278-CN) 下跌 3.51% ; 海默科技(300084-CN) 下跌 3.42% ; 新錦動力(300157-CN) 下跌 2.19% 。
微信小程式概念領跌-6.14%。其中 證通電子(002197-CN) 下跌 3.87% ; 吳通控股(300292-CN) 下跌 2.5% ; 東方國信(300166-CN) 下跌 0.83% 。
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