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盤中速報 - 深證成指下跌-278.38點至13587.8205點，跌幅2.01%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日09:31，深證成指下跌278.38點（或2.01%），暫報13587.82點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.9%
  • 近 1 月：-1.66%
  • 近 3 月：+4%
  • 近 6 月：+5.38%
  • 今年以來：+2.52%

焦點個股


可燃冰概念領跌-6.73%。其中 神開股份(002278-CN) 下跌 3.51% ; 海默科技(300084-CN) 下跌 3.42% ; 新錦動力(300157-CN) 下跌 2.19% 。

微信小程式概念領跌-6.14%。其中 證通電子(002197-CN) 下跌 3.87% ; 吳通控股(300292-CN) 下跌 2.5% ; 東方國信(300166-CN) 下跌 0.83% 。


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陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指可燃冰微信小程式

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神開股份11.36-2.74%
海默科技10.51-0.10%
新錦動力6.77-1.17%
證通電子7.98-3.39%
吳通控股4.67-2.71%
東方國信14.58+1.39%

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