轉機？Snap股價腰斬創一年新低 分析師齊砍目標價 但RSI浮現超賣訊號

鉅亨網編譯許家華 2026-03-21 04:20

Snap (SNAP-US)股價持續承壓，週五 (20 日) 盤中觸及 52 週新低，收盤報 4.48 美元，較 52 週高點 10.41 美元大幅下跌約 57%。公司目前市值約為 75.7 億美元，反映其在過去一年面臨的嚴峻挑戰，股價累計跌幅達 51%。

（圖：REUTERS/TPG）

市場分析指出，Snap 近年表現疲弱，主要受到社群媒體競爭加劇及整體市場波動影響。不過，技術指標顯示其相對強弱指數 (RSI) 已進入超賣區間，部分逆勢投資人視為潛在進場時機。同時，估值分析亦顯示，該股目前價格可能低於合理價值。

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在基本面方面，Snap 最新公布的 2025 年第四季財報呈現好壞參半。公司營收與調整後 EBITDA 均優於市場預期，主要受惠於 Snapchat 付費訂閱服務 Snapchat + 用戶成長，以及直接回應型廣告變現能力提升。Snapchat + 訂閱數已突破 2500 萬戶，較前一次財報增加約 100 萬戶，顯示其訂閱模式持續擴張。

然而，成長動能仍面臨壓力。多家機構同步下修目標價，其中 Freedom Capital Markets 將目標價由 10 美元下調至 8 美元，維持「買進」評級；Truist Securities 亦將目標價由 11 美元降至 8 美元，評級為「持有」；Piper Sandler 則將目標價從 10 美元調降至 8 美元，並指出每日活躍用戶成長趨緩及成本上升，可能持續壓抑未來表現。

儘管如此，分析師也指出，Snap 在營收與 EBITDA 略優於預期的情況下，仍顯示其商業模式具一定韌性。隨著公司預計於 4 月 16 日公布下一次財報，市場正密切關注其策略調整與成長動能能否回溫。