美超微共同創辦人遭美起訴後 已辭去董事職務 立即生效！
鉅亨網編譯羅昀玫
《CNBC》報導，美國伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 爆出重大合規風波，共同創辦人及業務發展資深副總廖益賢在美國遭檢方起訴後被解職，美超微週五 (20 日) 亦宣布，廖益賢已離開董事會，且立即生效！
根據美國聯邦法院週四的起訴書內容，檢方指控廖益賢涉嫌串謀非法向中國轉移總值數十億美元的 AI 技術，當中包括在美國組裝及內含輝達晶片的的高性能電腦伺服器。案件同時牽涉美超微台灣分公司總經理張瑞滄，以及承包商孫廷偉。
目前，廖益賢與孫廷偉已在美國被捕並出庭，張瑞滄仍在逃。三人面臨違反出口管制、走私與詐欺等罪名，最高刑責可達 20 年監禁。
美超微週四已將廖益賢與張瑞滄停職，並終止與孫廷偉的合作關係。
該公司週五公告，廖益賢已離開董事會，目前公司董事會仍維持八名董事運作，委員會架構未有調整。
受此消息衝擊，美超微股價週五崩跌 33% 至每股 20.53 美元，市值蒸發逾 60 億美元，市場對其公司治理與合規風險疑慮升溫。
此外，美超微同步宣布，任命來自英特爾 (INTC-US) 的高階主管 DeAnna Luna 擔任代理法遵長。Luna 自 2024 年加入公司，現任全球貿易與制裁合規副總裁，此舉被視為強化內部合規機制的重要一步。
輝達則回應未涉及本案，並強調未向非法轉運的系統提供任何支援。
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