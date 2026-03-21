鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-21 09:00

美以兩國與伊朗的戰爭正演變為經濟學家口中的「黑天鵝事件」，這場始料未及的衝擊正從波斯灣向外擴散，幾乎無人能倖免，專家更認為沒有一方會是贏家。

伊朗近日攻擊卡達液化天然氣樞紐，以報復以色列打擊其南帕爾斯氣田，導致全球能源價格飆升，多國被迫採取緊急措施。

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亞洲國家方面，巴基斯坦停課兩週，印度對製造商實行天然氣配給，重要城市浦那的燃氣火葬場暫停營運，南韓實施 30 年來首次批發燃油價格限價措施，泰國要求官員居家辦公，菲律賓推行四天工作制，孟加拉對燃油購買設限，民眾排隊數小時加油。

亞洲經濟體承受更大壓力，孟加拉服裝製造商因天然氣配給將大幅減產。中國雖為伊朗石油最大買家，但受影響較小。凱投宏觀表示，中國能源結構以煤炭為主，加上大力發展電動車與再生能源，有效緩衝衝擊。此外，中國擁有可滿足 120 天需求的原油儲備，甚至可能讓中國製造商在競爭對手成本飆升時佔優勢。

歐洲則再度陷入能源危機陰影。美以伊戰爭爆發後，歐洲基準天然氣價格幾乎翻倍。比利時首相 Bart De Wever 坦言，戰前能源價格已過高，「若成常態將陷入深重困境」。

儘管歐盟主要從美國進口液化天然氣，卡達供應中斷仍推高全球價格。根據 Kpler 數據，至少 11 艘原定駛往歐洲的天然氣船已改道亞洲。

貝倫貝格銀行警告，若衝突持續數月，歐盟通膨率可能上升逾 1 個百分點，經濟成長或被削減 0.5 個百分點。

美國因頁岩油技術降低對外依賴，短期衝擊相對較小。RSM 首席美國經濟學家 Joseph Brusuelas 指出，美國的水力壓裂技術與能源多樣化提供緩衝，但仍警告，若戰爭持續，仍將面臨顯著經濟拖累。相較亞洲，美國不易因能源價格上漲引發廣泛需求萎縮與衰退。

不過，大宗商品市場的全球化使美國亦難逃高價衝擊。過去 1 個月，美國汽油價格飆升超 30%，從每加侖 2.92 美元漲至 3.88 美元，加重消費者負擔，也成為政治議題。