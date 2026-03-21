伊朗總統指責美以加劇局勢 稱不與伊斯蘭國家開戰：他們是我們兄弟

鉅亨網新聞中心 2026-03-21 11:20

在中東局勢持續升溫之際，伊朗總統馬蘇德 · 佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）週五 (20 日) 釋出最新立場，強調伊朗無意與任何伊斯蘭國家發生衝突或戰爭，並呼籲加強區域合作以維持穩定。此番談話正值區域緊張升高、國際社會對能源安全與航運風險高度關注之際，引發外界關注。

（圖：Shutterstock)

根據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，佩澤希齊揚是在伊朗新年諾魯孜節前夕發表視訊談話時作出上述表態。他表示，伊朗與其他伊斯蘭國家之間不應存在對立，「他們是我們的兄弟」，並強調德黑蘭方面希望避免任何形式的區域衝突或軍事對抗。

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佩澤希齊揚同時將區域緊張局勢歸因於美國與以色列的政策影響，認為外部勢力介入加劇了伊朗與周邊伊斯蘭國家的關係摩擦。他並表示，伊朗已準備好與鄰國解決所有分歧，並提出建立一套由中東伊斯蘭國家主導的安全合作機制，以確保區域和平與穩定。

外電普遍指出，伊朗此時釋出相對溫和訊號，與近期中東安全局勢惡化形成對比。隨著荷姆茲海峽航運受阻，全球約 20% 的石油與液化天然氣運輸受到影響，部分時段船舶通行量大幅下降，能源市場出現劇烈波動，國際油價震盪加劇。分析認為，在此背景下，伊朗試圖對外釋出降低衝突風險的政治訊號，以減輕國際壓力並穩定區域關係。

此外，多家國際媒體報導，中東局勢升溫已迫使多國重新評估能源供應鏈安全，亞洲與歐洲多個高度依賴進口能源的經濟體面臨潛在衝擊。部分航運公司暫停通行關鍵水道，保險費用飆升，也進一步推高全球貿易成本。