鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-20 06:45

現貨黃金周四 (19 日) 重挫逾 4%，連續第七個交易日收黑，主因是中東衝突刺激能源價格走高並重燃通膨疑慮，令投資人預期全球央行將把借貸利率保持在高點。

黃金現貨價下跌 4.3%，報每盎司 4612.21 美元。

4 月交割的黃金期貨下跌 5.9%，報每盎司 4605.70 美元。

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道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 說：「過去一年黃金成為機構投資人普遍持有的部位，它們因擔心貨幣貶值而買入黃金，但現在支撐這類交易的邏輯正在減弱。」

幾乎所有主要已開發經濟體的央行，本周都維持利率不變，但它們也強調，若美以對伊朗戰爭引發的能源衝擊持續，已做好遏制通膨的準備。

在以色列襲擊伊朗南帕爾斯 (South Pas) 氣田後，伊朗對中東各地能源設施發動襲擊，布蘭特原油價格隨即躍升至每桶 110 美元以上。

與此同時，一名美國官員及三名知情人士表示，隨著伊朗戰爭可能進入新階段，川普政府正考慮部署數千名美軍以加強在中東的軍事行動。

SP Angel 的分析師表示，黃金正遭遇獲利回吐和美元走強的衝擊，而且在 2025 年強勁上漲之後，交易員正在鎖定獲利以滿足追加保證金要求，並在市場波動再度加劇之際轉向碳氫化合物等新交易，這並不令人意外。

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