股東會紀念品熱搜榜出爐 台泥、聯電連4年霸榜

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-05 12:44

熱門紀念品轉賣也成為近期網拍的一大焦點。(圖：Yahoo拍賣提供)

圖表：Yahoo 拍賣提供。

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而半導體大廠日月光和增你強雖尚未發放紀念品，但預告的「儲物罐」和「隨行玻璃胖胖瓶」竄紅，成榜外熱搜黑。

綜觀 Yahoo 拍賣 2026 年「股東紀念品 Top5 熱搜榜」，具備日常實用性、跨界聯名與設計感的生活好物，在拍賣平台上的流動性和變現力最強，其中，台泥環保包以融合永續理念和今年最夯美拉德色系，成功奪冠。

而聯電以實用和超萌外型的「史努比口袋保溫瓶」緊追在後，也包辦「刊登量」和「成交量」雙料冠軍。

群創 (3481-TW) 兼具顏值和機能性的「時尚輕巧隨手杯」獲得第三；永豐金 (2890-TW) 攜手北歐品牌 Kippis 聯名設計的「幸福毯」拿下第四；長榮大手筆祭出精品級「德國雙人牌全鋼刨刀」，讓股民直呼誠意爆棚引發大排長龍，在拍賣上也引發熱搜。