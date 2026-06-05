股東會紀念品熱搜榜出爐 台泥、聯電連4年霸榜
鉅亨網記者王莞甯 台北
正值股東會旺季，熱門紀念品轉賣也成為近期網拍的一大焦點，Yahoo 拍賣今 (5) 日表示，觀察近期平台「股東會紀念品」關鍵字搜尋量翻倍，其中，台泥 (1101-TW)、聯電 (2303-TW) 連續 4 年霸榜，拿下今年熱搜冠亞軍，而日月光 (3711-TW) 和增你強 (3028-TW) 雖未發放紀念品，但其預告的「儲物罐」和「隨行玻璃胖胖瓶」也成為熱搜黑馬。
Yahoo 拍賣指出，Yahoo 股市近期在「股東會紀念品」相關新聞瀏覽量周成長近 30%，包括長榮海運 (2603-TW)、鴻海 (2317-TW) 和聯電等紀念品新聞，均為熱門焦點。
而半導體大廠日月光和增你強雖尚未發放紀念品，但預告的「儲物罐」和「隨行玻璃胖胖瓶」竄紅，成榜外熱搜黑。
綜觀 Yahoo 拍賣 2026 年「股東紀念品 Top5 熱搜榜」，具備日常實用性、跨界聯名與設計感的生活好物，在拍賣平台上的流動性和變現力最強，其中，台泥環保包以融合永續理念和今年最夯美拉德色系，成功奪冠。
而聯電以實用和超萌外型的「史努比口袋保溫瓶」緊追在後，也包辦「刊登量」和「成交量」雙料冠軍。
群創 (3481-TW) 兼具顏值和機能性的「時尚輕巧隨手杯」獲得第三；永豐金 (2890-TW) 攜手北歐品牌 Kippis 聯名設計的「幸福毯」拿下第四；長榮大手筆祭出精品級「德國雙人牌全鋼刨刀」，讓股民直呼誠意爆棚引發大排長龍，在拍賣上也引發熱搜。
Yahoo 拍賣也觀察到「經典收藏品」商機，台積電 (2330-TW) 和萬國通路聯名的員工專屬行李箱，熱搜度居高不下，連 30 多年前的台積電珍藏級餐具 15 件組也行情不墜，而 2025 年波克夏股東會「60 週年紀念：股神巴菲特 + 蒙格娃娃限量組」，更以 3999 元成交，收藏市場轉售價翻漲超過 3 倍。
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