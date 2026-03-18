鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-19 06:18

現貨黃金周三 (18 日) 持續走低，觸及逾一個月低點，聯準會 (Fed) 決議按兵不動之後，原因是市場預期在中東衝突下，利率保持在相對高點時間拉長，使美元上揚，也因此打壓金價。

〈貴金屬盤後〉Fed按兵不動 現貨金價跌破5000美元創逾一個月低點 (圖:Reuters/TPG)

黃金現貨價下跌 2.9%，報每盎司 4860.21 美元，稍早曾觸及 2 月 6 日以來最低水準。

4 月交割的黃金期貨下跌 2.2%，報每盎司 4896.20 美元。

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Fed 周三一如市場預期維持利率不變，理由是通膨仍稍高，這次也對下次可能的降息時間點隻字未提。Fed 官員的經濟預測顯示，今年可能會再降息一次，

Fed 主席鮑爾表示，鑒於伊朗戰爭帶來的不確定姓，Fed 最新一輪經濟預測有點像在碰運氣。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「鮑爾強烈表達了 Fed 觀望的立場，而且給予溫和的鴿派暗示，這些都不足以振奮近來儼然被當成風險資產在交易的黃金。如果市場期待 Fed 已經準備好提供『幫助』，那個市場並未如願。」

Wong 預測，黃金跌破 5000 美元，可能在技術面上令人擔憂，但是並不影響長期多頭走勢。

美國勞工部周三公布的數據顯示，2 月生產者價格指數 (PPI) 增幅如預期，受中東戰爭影響，可能加速上漲。

美伊戰爭開打迄今三周，目前沒有任何跡象顯示將和緩下來，導致布蘭特原油持續高逾每桶 100 美元。

伊朗的 Pas 天然氣田周三遇襲，這個重大事件讓德黑蘭當局決定，將對波絲灣一代的油氣設施展開攻擊。

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