〈貴金屬盤後〉Fed按兵不動 現貨金價跌破5000美元創逾一個月低點
鉅亨網編譯余曉惠
現貨黃金周三 (18 日) 持續走低，觸及逾一個月低點，聯準會 (Fed) 決議按兵不動之後，原因是市場預期在中東衝突下，利率保持在相對高點時間拉長，使美元上揚，也因此打壓金價。
美元升值，讓以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人來說變得相對昂貴。
Fed 周三一如市場預期維持利率不變，理由是通膨仍稍高，這次也對下次可能的降息時間點隻字未提。Fed 官員的經濟預測顯示，今年可能會再降息一次，
Fed 主席鮑爾表示，鑒於伊朗戰爭帶來的不確定姓，Fed 最新一輪經濟預測有點像在碰運氣。
獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「鮑爾強烈表達了 Fed 觀望的立場，而且給予溫和的鴿派暗示，這些都不足以振奮近來儼然被當成風險資產在交易的黃金。如果市場期待 Fed 已經準備好提供『幫助』，那個市場並未如願。」
Wong 預測，黃金跌破 5000 美元，可能在技術面上令人擔憂，但是並不影響長期多頭走勢。
黃金通常被視為不確定性時期的傳統避險資產，但因為本身無法孳息，通常在利率較高時表現不佳。
美國勞工部周三公布的數據顯示，2 月生產者價格指數 (PPI) 增幅如預期，受中東戰爭影響，可能加速上漲。
美伊戰爭開打迄今三周，目前沒有任何跡象顯示將和緩下來，導致布蘭特原油持續高逾每桶 100 美元。
伊朗的 Pas 天然氣田周三遇襲，這個重大事件讓德黑蘭當局決定，將對波絲灣一代的油氣設施展開攻擊。
其他貴金屬交易
- 弱勢美元來襲！2026 歐日圓操作全攻略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉Fed決策會議登場 黃金在5000美元附近徘徊
- 〈貴金屬盤後〉黃金現貨跌破5000美元 中東衝突恐讓利率更長時間保持在高點
- 〈貴金屬盤後〉美元耀眼 金價單周跌逾2%連二黑
- 〈貴金屬盤後〉美元升值與降息預期降溫 金價下跌逾1%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇