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〈貴金屬盤後〉Fed按兵不動 現貨金價跌破5000美元創逾一個月低點

鉅亨網編譯余曉惠

現貨黃金周三 (18 日) 持續走低，觸及逾一個月低點，聯準會 (Fed) 決議按兵不動之後，原因是市場預期在中東衝突下，利率保持在相對高點時間拉長，使美元上揚，也因此打壓金價。

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〈貴金屬盤後〉Fed按兵不動 現貨金價跌破5000美元創逾一個月低點 (圖:Reuters/TPG)

  • 黃金現貨價下跌 2.9%，報每盎司 4860.21 美元，稍早曾觸及 2 月 6 日以來最低水準。
  • 4 月交割的黃金期貨下跌 2.2%，報每盎司 4896.20 美元。

美元升值，讓以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人來說變得相對昂貴。

Fed 周三一如市場預期維持利率不變，理由是通膨仍稍高，這次也對下次可能的降息時間點隻字未提。Fed 官員的經濟預測顯示，今年可能會再降息一次，

Fed 主席鮑爾表示，鑒於伊朗戰爭帶來的不確定姓，Fed 最新一輪經濟預測有點像在碰運氣。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「鮑爾強烈表達了 Fed 觀望的立場，而且給予溫和的鴿派暗示，這些都不足以振奮近來儼然被當成風險資產在交易的黃金。如果市場期待 Fed 已經準備好提供『幫助』，那個市場並未如願。」

Wong 預測，黃金跌破 5000 美元，可能在技術面上令人擔憂，但是並不影響長期多頭走勢。

黃金通常被視為不確定性時期的傳統避險資產，但因為本身無法孳息，通常在利率較高時表現不佳。

美國勞工部周三公布的數據顯示，2 月生產者價格指數 (PPI) 增幅如預期，受中東戰爭影響，可能加速上漲。

美伊戰爭開打迄今三周，目前沒有任何跡象顯示將和緩下來，導致布蘭特原油持續高逾每桶 100 美元。

伊朗的 Pas 天然氣田周三遇襲，這個重大事件讓德黑蘭當局決定，將對波絲灣一代的油氣設施展開攻擊。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀下跌 4.2%，報每盎司 75.99 美元。
  • 現貨白金下跌 3.9%，報每盎司 2041.30 美元。
  • 現貨鈀金下跌 6.1%，報每盎司 1503.97 美元。

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黃金金價貴金屬中東伊朗美元Fed聯準會降息通膨PPI鮑爾

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現貨白銀75.34-4.97%
現貨鈀金1469.75-8.21%
現貨白金2021.70-4.84%
倫敦原油期109.65+6.02%

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