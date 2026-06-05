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〈焦點股〉美光重摔逾7% 九檔記憶體股觸及跌停

鉅亨網記者魏志豪 台北

美光 (MU-US) 週四因連日漲多回檔超過 7%，夜盤續跌近 3%，衝擊今 (5) 日韓股與台股記憶體族群，台股包括華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、創見 (2451-TW)、十銓 (4967-TW)、晶豪科 (3006-TW)、旺宏 (2337-TW)、宜鼎 (5289-TW)、擎亞 (8006-TW) 以及宇瞻 (8271-TW) 都在盤中觸及跌停價。

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DRAM記憶體示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

南韓 KOSPI 指數今日同樣慘跌，盤中一度重挫 6.4%，啟動熔斷機制，三星、SK 海力士跌幅均超過 7%，凸顯記憶體族群在狂漲後，獲利了結賣壓開始浮現。


市場預期，記憶體 DRAM 與 NAND Flash 下半年將持續漲價，且漲幅普遍落在 30-60%，相關業者營運可望吞下大補丸，並預計將一路缺到 2027 年底，樂觀情況甚至看至 2030 年。

不過，隨著台股今日一度暴跌 1,400 點，相關資金陸續撤出，獲利了結賣壓相當沉重，除了以上跌停股外，力積電 (6770-TW)、威剛 (3260-TW)、品安 (8088-TW)、華東 (8110-TW)、凌航 (3135-TW)、華泰 (2329-TW)、群聯 (8299-TW) 等都有半根以上跌幅。


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記憶體DRAMNAND下挫

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凌航230-4.37%
華邦電162-9.75%
華東55.9-6.21%
品安62.9-6.95%
威剛422-7.86%
力積電74.2-8.40%
宇瞻221-9.80%
宜鼎1755-7.87%
旺宏146-6.71%
晶豪科224.5-8.37%
十銓278.5-7.78%
創見321.5-9.94%
南亞科360.5-8.73%
群聯2440-5.43%
華泰55.6-4.14%
美光科技996-7.74%

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#指標剛跌破

偏強
華邦電

81.25%

勝率
偏強
華東

73.68%

勝率

#樂極生悲

偏強
華東

73.68%

勝率
中強短弱
凌航

70%

勝率

#極短線弱勢

偏強
華邦電

81.25%

勝率

#營收獲利增加

偏強
華邦電

81.25%

勝率

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