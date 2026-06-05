〈焦點股〉美光重摔逾7% 九檔記憶體股觸及跌停

南韓 KOSPI 指數今日同樣慘跌，盤中一度重挫 6.4%，啟動熔斷機制，三星、SK 海力士跌幅均超過 7%，凸顯記憶體族群在狂漲後，獲利了結賣壓開始浮現。

‌



市場預期，記憶體 DRAM 與 NAND Flash 下半年將持續漲價，且漲幅普遍落在 30-60%，相關業者營運可望吞下大補丸，並預計將一路缺到 2027 年底，樂觀情況甚至看至 2030 年。