鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-19 03:18

《路透》週三 (18 日) 報導，美國情報圈對台海局勢最新評估出爐。根據美國情報機構週三發布的年度全球威脅報告，中國目前沒有計劃在 2027 年入侵台灣，且北京仍傾向在不動用武力的情況下推動統一，顯示美方對台海短期爆發全面戰爭的判斷維持審慎。

美國情報圈：中國目前沒有打算2027年侵略台灣 (圖：鉅亨網)

這份最新報告指出，中國雖然始終保留必要時對台動武的選項，也持續將台灣問題視為牽制中國崛起的美國戰略一環，但北京若有可能，仍希望透過非軍事方式達成統一目標。美方並評估，中國領導層目前不僅沒有打算在 2027 年對台發動侵略，也未為完成統一設定固定時間表。

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不過，報告也沒有因此淡化中國對台軍事壓力。美國情報圈重申，中國人民解放軍正持續推進奪取台灣所需的軍事能力建設，只是整體進展呈現「穩定但不均衡」狀態。這意味著，北京雖未設定明確動武時點，卻仍持續為各種可能情境預做準備。

值得注意的是，五角大廈去年底才曾指出，中國正以 2027 年為重要節點，加快強化能在台海衝突中勝出的能力，並持續完善必要時以武力奪取台灣的選項。

如今美國情報機構則釋出較為克制的表述，反映華府內部在中國對台時程判斷上，更傾向區分「具備能力」與「已有計畫」之間的差異。

報告也提到，中國正對日本施加跨領域脅迫壓力，而且這種壓力可能一路加劇至 2026 年，目的是懲罰日本並嚇阻其他國家公開表態可能介入台海危機。

美方特別點名，日本首相高市早苗先前有關台灣的談話，被視為日本領導人立場上的「重大轉變」。