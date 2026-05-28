鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-29 06:42

伊朗與美國緊張局勢再度升溫。伊朗半官方媒體《Tasnim》週四 (28 日) 晚間報導，荷姆茲海峽與伊朗南部港口城市阿巴斯港 (Bandar Abbas) 附近傳出爆炸聲，隨後證實聲響來自伊朗方面對海峽船隻進行的警告性交火。

伊朗對荷姆茲4艘船隻開火 一架美軍無人機傳被擊落 (圖：shutterstock)

《Tasnim》指出，伊朗部隊在荷姆茲海峽對部分船隻發出警告後進行交火，但並未進一步說明涉及船隻身份與事件細節。

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伊朗國家電視台隨後發表聲明稱，這四艘船試圖在未與海峽中的伊朗安全部隊協調的情況下穿越海峽。

伊朗此舉恰逢美國空襲伊朗南部港口城市阿巴斯港的通報，空襲目標據稱威脅著商船航行安全。

伊朗半官方媒體《Fars》則報導，在伊朗南部戰略港口阿巴斯港聽到爆炸聲後，防空系統隨即啟動。

伊朗武裝部隊當天自南部地區發動飛彈行動，目標鎖定特定區域，但飛彈實際目的地尚未公布。

布什爾省賈姆郡 (Jam) 地方官員坦格斯塔尼 (Masoud Tangestani) 指出，週五凌晨，一架美國軍機在當地遭到摧毀，但截至目前，美方尚未證實相關消息。

伊朗軍方消息人士透露，伊朗防空部隊在南部布什爾附近攔截一架闖入領空的美國無人機，並透過發射防禦飛彈完成攔截行動。

由於布什爾省擁有伊朗境內唯一核電設施「布什爾核電廠」，事件也讓波灣局勢再度升溫。

週四稍早，伊朗革命衛隊表示，在美軍針對荷姆茲海峽附近伊朗無人機設施發動空襲後，伊朗已對一處美軍基地展開報復打擊。一名華府官員透露，美軍空襲目標為伊朗無人機行動據點。

美國總統川普則在內閣會議上否認外界有關美伊接近達成折衷協議的消息，也讓市場對中東局勢降溫的期待迅速消退。

隨著美伊敵對行動再度升高，市場擔憂 4 月初生效的停火協議恐面臨破裂風險，國際油價應聲走高，市場避險情緒同步升溫。

倫敦布蘭特 7 月期油週四 (28 日) 盤中一度勁揚超過 4%，儘管尾盤漲幅收斂，仍上漲 1.8% 至每桶 96 美元，在連續兩個交易日重挫後首度反彈。

石油經紀商 PVM 分析師 John Evans 指出，美伊雙方近期互相發動空襲，某種程度上已成為談判過程中的施壓手段。