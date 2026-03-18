鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-03-19 02:06

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三 (18 日) 如市場預期，維持聯邦基金利率目標區間在 3.5% 至 3.75% 不變。聲明指出，美國經濟仍持續成長，但中東局勢，特別是伊朗衝突與荷姆茲海峽風險，讓未來通膨路徑增添更多不確定性。

Fed如預期維持利率不變 暗示今年將降息一次 (圖：shutterstock)

儘管聯準會這次沒有調整利率，官員並未完全關上後續降息的大門。最新點陣圖顯示，多數官員仍預期今年將降息一次，2027 年再降一次。

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不過，相較去年 12 月，支持今年完全不降息的官員人數增加，反映決策圈對通膨頑強與油價走高的顧慮升溫。

聯準會同步更新經濟預測，將 2026 年美國經濟成長率預估上修至 2.4%，高於去年 12 月的預測，2027 年成長率也上調至 2.3%。通膨方面，官員預估今年整體與核心個人消費支出物價指數 (PCE) 年增率都將來到 2.7%，顯示物價壓力仍高於聯準會 2% 的目標。

至於就業市場，聯準會仍預測今年底失業率為 4.4%，即便近來非農就業數據表現偏弱，官員整體仍未認定勞動市場已出現足以迫使政策急轉彎的惡化。

在本次決策中，聯準會理事米蘭 (Stephen Miran) 是唯一反對者，他主張降息 1 碼，以因應就業前景轉弱的風險。至於先前曾支持降息的理事華勒 (Christopher Waller)，這次則改為支持維持利率不變。