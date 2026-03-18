鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-19 07:10

《Investing.com》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 本周預估，其人工智慧 (AI) 晶片帶來的營收機會到 2027 年可達至少 1 兆美元，較上個月提出、與 Blackwell 與 Rubin 晶片系列相關的 2026 年 5,000 億美元預測幾乎翻倍。

在加州聖荷西舉行的年度 GTC 開發者大會上，執行長黃仁勳發表了一款全新中央處理器 (CPU)，以及一套基於去年 12 月以 170 億美元授權自新創晶片公司 Groq 技術所打造的 AI 系統。

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黃仁勳也預告公司將於 2028 年推出的 Feynman 晶片架構，該架構將接續 Rubin Ultra 處理器。不過，目前公布的細節仍有限，僅概述包括 AI 處理器與網路元件在內的一系列產品規畫。

這些發布反映輝達正積極強化其在「推論運算」領域的布局——也就是 AI 系統即時回應查詢的運作過程。 儘管輝達的 GPU 在 AI 模型訓練領域仍占主導地位，但在推論市場，該公司正面臨來自 CPU 與客製化晶片的競爭壓力。

黃仁勳在 GTC 大會上表示，「推論的轉折點已經到來，而且需求仍持續攀升。」

此外，輝達也透過 NemoClaw 切入自主 AI 代理市場。該產品可與 OpenClaw 平台整合，並為能在極少人類監督下執行多種任務的工具提供隱私與安全控制。

不過，在歷經數年強勁漲勢、並於去年 10 月成為首家市值突破 5 兆美元的公司後，市場開始質疑輝達成長的可持續性，以及將獲利再投入 AI 生態系是否能帶來足夠報酬。

這家 AI 龍頭在截至 1 月一季再次交出優於預期的財報，並給出高於分析師預期的本季營收展望。

然而，儘管基本面仍強勁，自 9 月以來股價卻大致持平。根據 Vital Knowledge，其本益比已壓縮至約為 2028 會計年度預估獲利的 17 倍。

Vital Knowledge 分析師指出，「是什麼導致股價停滯？最主要原因與整個 AI 產業面臨的疑慮相同：市場擔心 AI 基礎建設熱潮難以持續，未來幾年可能出現明顯降溫，企業也可能重新將重心轉向自由現金流的優先配置。」

他們也點出輝達積極投資 AI 新創的策略，導致外界出現「透過投資來『買營收』」的質疑。

隨著產業從模型訓練轉向推論應用，Vital Knowledge 警告，GPU 對於推論任務而言「可能過於強大且成本過高」，輝達未來可能被迫透過價格競爭來對抗對手，進而壓縮利潤率。

分析師同時對 Groq 提出疑慮，認為該技術可能只是「侵蝕價格更高的 Vera Rubin 晶片需求」，而非實質擴大該公司整體潛在市場 (TAM)。